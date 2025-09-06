México se enfrenta hoy a Japón en una dura prueba, checa a qué hora y en dónde ver el juego

México se verá las caras en juego amistoso ante Japón, considerado como el mejor combinado asiático del momento

MÉXICO.- México enfrentará a su similar de Japón este sábado 6 de septiembre de 2025, en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026.

El duelo amistoso entre ambas selecciones se realizará en el Oakland-Alameda County Coliseum de California, Estados Unidos.

México, dirigido por Javier Vasco Aguirre, llega al encuentro en uno de sus mejores momentos en los últimos años: en marzo pasado obtuvo su primera Liga de Naciones de la Concacaf y en julio logró el bicampeonato de la Copa Oro.

Todo de la mano del Vasco, quien asumió el banquillo del Tricolor en agosto de 2024, y en 18 partidos tiene una marca de 12 victorias, tres empates y otro trío de derrotas, pero lo más importante es que le ha dado estabilidad a un equipo que estaba en una inercia de fracasos, entre ellos ser eliminado en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Japón, considerado el mejor combinado asiático del momento, será una prueba complicada para los mexicanos. Los nipones fueron el primer país en clasificarse a la Copa del Mundo 2026, después de los anfitriones: México, Canadá y EE.UU.

Takefusa Kubo, extremo de la Real Sociedad española, es la principal figura de los japoneses, que también llamaron para enfrentarse a México a Wataru Endo, del Liverpool inglés, y Kaoru Mitoma, atacante del Brighton inglés.

Los japoneses son entrenados por Hajime Moriyasu, quien los dirige desde 2018 y los clasificó a Qatar 2022, los dejó en el cuarto lugar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los llevó a obtener la plaza para la cita mundialista de 2026.

¿Dónde ver el México vs Japón?

Fecha: 6 de septiembre de 2025

Hora: 19:50 h.

Estadio: Oakland-Alameda County Coliseum.

Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix Premium y Azteca 7.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL