Muere ingeniero de Microsoft por exceso de trabajo, aseguran se quedaba en la oficina a altas horas de la noche

Patrik Pandey, de 35 años de edad, trabajaba en la plataforma de Microsoft Fabric, en las instalaciones situadas en Silicon Valley

CALIFORNIA.- Patrik Pandey, un ingeniero de 35 años de edad, fue hallado muerto al Interior de su espacio de trabajo, en oficinas de Microsoft situadas en Silicon Valley, en el condado de Santa Clara, del estado de California, hechos ocurridos el pasado 20 de agosto. De acuerdo con la policía de Mountaim View, el lugar de los hechos no tenía indicios sospechosos, por lo que hasta el momento se descarta un homicidio dentro de las instalaciones del gigante tecnológico.

Sin embargo ,Sandy Chandra , líder comunitario, dio a conocer que Patrick, quien era originario de la India, sufrió un paro cardíaco. Tras la trágica noticia, la comunidad de Sam Francisco organizó los eventos funerarios para dar el último adios al ingeniero, quien aseguran perdió la vida por el exceso de trabajo al que fue sometido durante los últimos meses.

Hallan muerto a trabajador de Microsoft

Declaraciones de sus familiares respaldaron esta versión, al asegurar que Pandey permanecía en la oficina hasta altas horas de la noche, perjudicando su salud mental y física durante los meses previos, según sus declaraciones para People. Hasta el momento, Microsoft no ha emitido declaraciones sobre su trabajador fallecido.

Aseguran Patrik murió en su oficina

FOTO: Especial

Las investigaciones a cargo del Condado de Santa Clara no han esclarecido la causa de muerte, por lo que continúan las indagatorias para confirmar si realmente murió a causa de un paro cardíaco.

¿Quién era Patrik Pandey?

Patrick Pandey trabajaba en el equipo de Microsoft Fabric y entró en la empresa desde julio de 2020, de acuerdo con su perfil de LinkedIn. Su trayectoria profesional incluía colaboraciones con Apple Inc y Walmart. Además, llegó a Estados Unidos desde la década pasada para terminar con una maestría en la Universidad Estatal de San José. Durante su preparación académica en la India, obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Bhopal.

También tuvo experiencia en el uso de tecnologías como Java, TypeScript, React, Angular y RxJS, lo que le otorgaron una enriquecida trayectoria en computación a tan solo 35 años de edad. No obstante, sus familiares revelaron que también era apasionado al fútbol, deporte que practicaba en sus tiempos libres, periodos que tenía cada vez con menor frecuencia por su extenuante trabajo de ingeniero.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.