Ola de calor persiste en el sur de Tamaulipas con sensación térmica de 43 grados

Para los próximos días se pronostican temperaturas máximas de 32 y 33 grados, con probabilidad de lluvias y tormentas a partir del lunes.



1:57 pm

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La zona metropolitana del sur Tamaulipas (Tampico, Madero y Altamira ) enfrenta este sábado temperaturas de 33 grados, con una sensación térmica que alcanza los 43. El reporte de Google Weather advierte que la humedad se mantiene en 72 por ciento, lo que incrementa la percepción de calor sofocante en las calles. La velocidad del viento es de apenas 6 kilómetros por hora, insuficiente para contrarrestar el ambiente caluroso que se resiente desde el mediodía. Para los próximos días se pronostican temperaturas máximas de 32 y 33 grados, con probabilidad de lluvias y tormentas a partir del lunes. Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse constantemente y prestar especial atención a niños y adultos mayores. Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón