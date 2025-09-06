¿Qué alimentos no se deben consumir para prevenir el cáncer de hígado?

MÉXICO.- Diversos estudios médicos han confirmado que el consumo frecuente de refrescos azucarados puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Oncólogos y expertos en salud hepática coinciden en que los efectos metabólicos y proinflamatorios de estas bebidas representan una amenaza seria a la salud pública.

Según investigaciones recientes del Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la Escuela de Salud Pública de Harvard, el consumo diario de una o más bebidas azucaradas se asocia con un incremento de hasta 85 por ciento en el riesgo de cáncer hepático, en comparación con quienes no las consumen.

El problema no es menor estas bebidas son una de las principales fuentes de azúcar añadida en la dieta moderna. Ante estos hallazgos, los expertos recomiendan reducir el consumo de refrescos lo mayor posible y optar por alternativas más saludables como agua natural, infusiones sin azúcar o jugos naturales sin endulzantes añadidos.

Estas bebidas son una de las principales fuentes de azúcar añadida en la dieta moderna | Foto: Freepik

¿Por qué el refresco produce cáncer?

La doctora Linda Hyde, oncóloga e investigadora del Hospital General de Massachusetts advierte que el jarabe de maíz alto en fructosa que contienen muchas sodas se metaboliza directamente en el hígado, generando un proceso inflamatorio constante que con el tiempo puede desencadenar enfermedades como hígado graso, fibrosis, cirrosis y eventualmente cáncer.

Este proceso también está vinculado con la aparición de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, obesidad abdominal y síndrome metabólico. Todos ellos son factores de riesgo directamente relacionados con el cáncer hepático.

El jarabe de maíz alto en fructosa que contienen muchas sodas es dañino y a la larga produce cáncer | Foto: Freepik

¿Qué alimentos no se deben consumir para prevenir el cáncer de hígado?

Librarse del cáncer es impredecible, pero se puede prevenir lo más posible al consumir una dieta sana y equilibrada alejada de alimentos procesados. Mientras que las personas que ya parecen la enfermedad deben de tener todavía más precauciones. Es importante mencionar que los cambios que tu cuerpo necesita con respecto a la alimentación dependen de qué tan bien esté funcionando tu hígado.

Alimentos que previenen el cáncer en el hígado:

Frutas

Verduras

Vegetales

Proteína magra: leguminosas, pollo, pesado

Evitar

Mariscos crudos

Limitar el consumo de sal

Aceites vegetales

Refrescos azucarados

Librarse del cáncer es impredecible, pero se puede prevenir lo más posible al consumir una dieta sana y equilibrada | Foto: Freepik

¿Qué es el cáncer de hígado?

Según información del Instituto Nacional del Cáncer (NIH) de Estados Unidos, el cáncer de hígado es el sexto cáncer más común y la tercera causa principal de muerte en todo el mundo. Este padecimiento es más común en adultos. Suele producirse en las personas con enfermedad del hígado crónica (prolongada) que causó una infección por un virus de la hepatitis o cirrosis.

