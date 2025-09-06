Respalda alcalde Armando Martínez a empleados sindicalizados del Ayuntamiento

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Refrendando su compromiso con el bienestar de las familias trabajadoras del municipio, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la entrega de becas educativas para hijos de empleados sindicalizados, así como equipamiento para los propios trabajadores, en coordinación con el Sindicato Único de Trabajadores del Republicano Ayuntamiento de Altamira (SUTRA).

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, el alcalde reconoció la labor que realiza diariamente el personal sindicalizado en beneficio de la ciudad.

“Gracias a nuestros compañeros sindicalizados, representados por su secretario general, Erik Arturo Baldomero del Ángel, por su trabajo y entrega. Tenemos un sindicato que le sirve al pueblo y que hace su labor por la gente”, expresó el mandatario municipal.

Durante la jornada, se entregaron un total de 120 becas educativas, con un monto individual de $300.00 mensuales durante 10 meses, lo que representa una inversión total de $360,000.00 destinados a respaldar la educación de hijos e hijas del personal sindicalizado.

Además, como parte del fortalecimiento a las condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento, se realizó la entrega de calzado consistente en botas y zapatos dieléctricos.

Estas acciones forman parte del compromiso de la actual administración de seguir dignificando la labor del personal operativo, dotándolo de mejores herramientas y reconociendo la importancia de su función en el desarrollo y mantenimiento de la ciudad.

El evento contó con la presencia de autoridades sindicales, servidores públicos y trabajadores beneficiados, quienes agradecieron el respaldo brindado por el gobierno municipal.

Por. Óscar Figueroa