Siguen los tandeos, confirma Comapa

La recuperación de los pozos tras las lluvias será lenta, por lo que el racionamiento de agua continuará.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Victoria informó que la recuperación de los pozos no se da de manera inmediata, sino de forma progresiva, por lo que aún no es posible determinar si las lluvias recientes generaron algún beneficio en los mantos acuíferos.

La dependencia explicó que el agua de lluvia debe atravesar el subsuelo para alcanzar los mantos freáticos, proceso que puede tomar varios días. Será únicamente a través de la medición, a realizarse en los próximos días, cuando se pueda conocer con certeza si hubo recuperación en los pozos.

Sobre el pronóstico de precipitaciones, la Comapa precisó que estos no son exactos debido a los cambios constantes en los vientos y corrientes, por lo que solo se pueden realizar estimaciones. La información más precisa la emite la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En cuanto a la zona de La Peñita, el organismo aclaró que la recuperación fue mínima, pese a que se registraron cerca de tres pulgadas de lluvia. Esto se debió a que la precipitación fue torrencial en poco tiempo, lo que provocó escurrimientos hacia el río en lugar de filtrarse al subsuelo.

Ante este panorama, la Comapa adelantó que el esquema de tandeo en la capital del estado continuará vigente, al menos hasta tener datos concretos sobre la recuperación de los pozos.

Las autoridades del organismo exhortaron a la población a mantener medidas de ahorro y uso responsable del agua, recordando que la disponibilidad del recurso sigue siendo limitada y que el consumo excesivo complica aún más la situación.

Asimismo, Comapa indicó que continuará informando de manera oportuna sobre las variaciones en el suministro y los ajustes al calendario de tandeo, con el objetivo de que los ciudadanos puedan planear con anticipación sus actividades cotidianas.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón