Vuelca taxi en la Tampico-Valles; dos lesionados

Aparentemente, el accidente fue resultado del exceso de velocidad.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Aparatosa volcadura se registró la noche del viernes en el municipio de Tampico, con saldo de dos personas lesionadas.

Aparentemente, el accidente fue resultado del exceso de velocidad con que era manejada la unidad.

El fuerte percance ocurrió en la carretera Tampico-Valles, frente a la colonia Morelos.

El coche involucrado es un Nissan March habilitado como vehículo del transporte público.

El carro circulaba por esa vialidad a velocidad inmoderada, viajando en el mismo el operador y un pasajero.

Fue a la altura del faro, donde el taxista perdió el control del volante para luego volcarse, quedando el vehículo con los neumáticos hacia arriba.

Automovilistas que pasaban por el sitio dieron aviso al 911, llegando minutos después personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas para atender a los afectados.

Posteriormente fueron trasladados a un hospital.

Del hecho vial tomaron conocimiento elementos de Tránsito de Tampico.

Por Benigno Solís/La Razón