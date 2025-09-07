A regañadientes, pero sigue prohibición de “chatarra”

A pesar de las dificultades, algunas cooperativas han adaptado su oferta a opciones más saludables, aunque los estudiantes siguen trayendo comida chatarra de casa

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Pese al rechazo de los alumnos por consumir aguas de fruta natural, y eliminar el consumo de alimentos ultra procesados, se mantiene el objetivo de eliminar la comida chatarra dentro de las escuelas de Tamaulipas.

La venta de comida chatarra en escuelas está prohibida desde marzo de 2025, según la reforma a la Ley General de Educación, en un inicio, los alumnos que rechazaban el cambio llegaban con papitas, cocas, y otros productos en sus mochilas. La principal prohibición afecta a los productos con sellos de advertencia de la NOM-051 y puede acarrear multas de hasta 145 mil pesos para las instituciones infractoras, mismas que son impuestas por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

BAJON DE VENTAS

Con la implementación de la ley, las cooperativas escolares sufrieron un bajón en sus ventas de más del 50 por ciento, “Nosotros vendíamos palomitas naturales sin sal y sin aceite echas con aire, vendíamos fruta como jícama, pepino, todo tipo de fruta y aguas naturales, como de piña melón, pepino con limón, sandía, hecha sin endulzantes”.

Dijo en entrevista con EXPRESO Patricia Resdendez quien tuvo a su cargo la cooperativa de la secundaria 54 por un período de tres años, y asumió la responsabilidad del cambio en la venta de productos. Explicó que los niños tardaron un mes en aceptar los nuevos productos, dijo tras explicar que se ocuparon de buscar frituras permitidas, logrando encontrar productos en comercios de venta de granos locales, “era una como tortillita frita, galletas de avena, nuez y granola.

“Era lo que vendíamos de snak, pero también vendíamos los taquitos, la gordita el sope, el taquito dorado, -pero tostado, en aceite no-, le poníamos la carne, lo enrollábamos y lo poníamos en el comal”. La tortilla la deshidratábamos en el comal, a un precio de 18 pesos, la gordita en 15, el sope en 20, la migada en 25 y la tortilla integral de harina integral para quesadillas. Sobre la venta de paletas, explica que vendían solo de fruta natural y tenía de proveedor a una paletería local, de piña, melón, pura fruta natural, insistió tras reconocer que aun hay niños que como quiera llevan de casa comida chatarra. “No les pueden revisar la mochila, pero cuando hacían revisión mochila, encontraban la coca, el jugo, las flautas de harina, tortas, muchas cosas que no podemos vender en las cooperativas, principalmente las que tienen los sellos negros”

En marzo que entró la ley fue muy complicado que el niño te aceptara la comida, ya no iban a comprar, decían que mejor su mamá les hiciera lonche, porque dejamos de vender el burrito, la pizza, y la harina, le batallamos, porque además teníamos que pagar la renta. En dicha escuela atendían a 800 alumnos, por lo que el personal de la cooperativa tenía que contar con sus certificaciones y los permisos de COEPRIS, además de fumigar de manera regular el lugar, el impacto fue tan alto que, de pagar una renta de más de mil pesos diarios, terminaron en los últimos meses pagando menos de la mitad, por las ventas.

MEJORA SU SALUD

Uno de los principales beneficios que han detectado en las escuelas secundarias con el cambio de alimentación en los alumnos, es que su salud ha mejorado, en la secundaria 3 Guadalupe Longoria, ha bajado en un 50 por ciento la demanda de pastillas para malestares estomacales o dolor de panza entre los alumnos.

La directora del plantel dijo en entrevista con EXPRESO Mónica Maldonado Flores, explicó que desde la implementación de la ley la están respetando, “no vendemos nada de harina, ni refrescos, jugos, ni nada empaquetado con sellos”: “Se venden palomitas naturales, aguas de fruta natural, frutas, tortas en las porciones establecidas, además hemos detectado que los alumnos que llevan lonche incluyen alimentos saludables”. Llevan fruta o comidas aceptables, es decir los padres de familia están aceptando las nuevas disposiciones, “y bueno por otra parte pues ha bajado en un 50 por ciento la salida de alumnos a dirección a pedir pastillas para dolor de panza”.

LO PROHIBIDO

De acuerdo con la ley, los alimentos y bebidas prohibidos para venta en las escuelas, son aquellos con altos contenidos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio.

El criterio de prohibición se identifica de manera particular en productos con la presencia de los sellos de advertencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-051, que tiene altos contenidos en grasas, azucares, energético, grasas saturadas, grasas totales y sodio entre otros. Además implica sanciones para quienes incumplan con la ley, destacando que las escuelas que violen la legislación pueden recibir sanciones con multas de hasta 145 mil pesos. Cabe destacar que en Tamaulipas la ley se implementó a finales de amyo de este año, para ello al Secretaría de Educación (SET), hizo circular la ley a toda la estructura educativa, desde las supervisiones, direcciones y personal en general, añadiendo listados gráficos de los productos que deberían eliminar y cuales incluir en los nuevos menús para las cooperativas.

El secretario de educación, Miguel Ángel Valdez García, dijo en su momento que la dependencia a su cargo estuvo preparando a las escuelas con manuales y guías para la adopción de alimentos saludables. Destacando que estas acciones se derivan de la reforma a la Ley General de Educación y se vincula a la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz” que tiene como objetivo fundamental mejorar la salud del alumnado a través del fomento de mejores hábitos alimentarios y un consumo responsable.

Como se recordará Tamaulipas se mantiene en entre los primeros lugares de obesidad infantil, derivado de ello, es que junto con la Secretaría de Salud, se esfuerzan por obtener resultados con esta estrategia y primero frenar este problema considerado ya como de salud publica y de manera oportuna irlo disminuyendo.

NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA EXPRESO-LA RAZÓN