Asume control total el IMSS Bienestar

El secretario de Salud informó que ya se transfirieron trabajadores y que se prevé intercambio de servicios médicos entre todas las instituciones

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Con la transferencia de los servicios de salud estatales al sistema IMSS Bienestar, se retiraron las compensaciones a buena parte del personal, sustituyéndolas por sueldos conforme a perfiles de puesto.

El secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que en los próximos meses se prevé aplicar el intercambio de servicios médicos entre instituciones públicas, con lo que los pacientes podrán recibir atención sin importar su derechohabiencia.

“Estamos trabajando en la reestructuración del organigrama y en coordinación con IMSS ordinario e ISSSTE, para apoyar a cualquier paciente, sea o no afiliado a la institución”, declaró.

Hernández Navarro destacó que uno de los objetivos del Gobierno Federal es que el ciudadano pueda atenderse en cualquier hospital. “Se comenzará con mujeres embarazadas, pacientes con infartos, accidentados y casos de dengue; la idea es utilizar los recursos donde estén disponibles”, puntualizó.

El funcionario recordó que ya se han dado casos en los que pacientes del IMSS han sido atendidos en el Hospital de Alta Especialidad, lo que refleja la buena coordinación entre instituciones.

Asimismo, aclaró que todos los trabajadores de centros de salud y hospitales ya pertenecen a IMSS Bienestar, aunque los recursos administrativos todavía se transfieren a través de la Secretaría de Salud.

Sobre las compensaciones, precisó que antes las recibían 1,200 trabajadores, pero ahora solo 300 cumplen con funciones que ameritan este estímulo; el resto percibirá únicamente su salario correspondiente al perfil de puesto.

Finalmente, subrayó que la Secretaría de Salud mantiene la rectoría en la materia, con responsabilidad de coordinar a todas las instituciones y dar seguimiento a indicadores, como el número de casos de dengue que se atienden en la entidad.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO LA RAZÓN