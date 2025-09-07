Cardiacazos y diabetes: lo que más mata

Durante el primer trimestre de 2025 se registraron en Tamaulipas 1568 muertes por enfermedades del corazón y 862 por diabetes mellitus, seguidas por tumores malignos, influenza y neumonía

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Durante el primer trimestre de 2025, las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus se consolidaron como las principales causas de muerte en Tamaulipas, de acuerdo con los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el periodo de enero a marzo, en la entidad se registraron 1,568 defunciones por enfermedades del corazón y 862 decesos relacionados con diabetes mellitus. Otras causas de muerte con alta incidencia fueron los tumores malignos, que sumaron 694 casos, además de la influenza y neumonía, con 283 muertes, y las enfermedades cerebrovasculares, con 274 defunciones.

El análisis desagregado por sexo muestra variaciones importantes en las causas de defunción. Entre las mujeres tamaulipecas, la mayor incidencia correspondió a las enfermedades del corazón con 658 casos, seguidas por la diabetes mellitus con 427, los tumores malignos con 347, la influenza y neumonía con 127 y las enfermedades cerebrovasculares con 111 muertes. En contraste, entre los hombres las principales causas fueron también las enfermedades del corazón con 910 defunciones, la diabetes mellitus con 435 y los tumores malignos con 347, aunque en este grupo las enfermedades del hígado tuvieron un peso relevante con 181 casos, mientras que las enfermedades cerebrovasculares sumaron 163 fallecimientos.

Estas cifras reflejan la carga diferencial de padecimientos crónicos y degenerativos entre mujeres y hombres en la entidad. A nivel nacional, los datos del INEGI para el mismo periodo ubican también a las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus como las principales causas de defunción. Entre enero y marzo de 2025 se registraron 51,382 muertes por enfermedades del corazón y 30,578 por diabetes mellitus.

En tercer lugar se ubicaron los tumores malignos con 23,678 casos, seguidos por la influenza y neumonía con 11,703, las enfermedades del hígado con 10,097, los accidentes con 9,480, las enfermedades cerebrovasculares con 9,040, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas con 7,133, las agresiones u homicidios con la misma cifra y la insuficiencia renal con 5,678.

Al igual que en Tamaulipas, la distribución de causas presenta diferencias según el sexo de la población fallecida. En el caso de las mujeres mexicanas, las enfermedades del corazón concentraron 23,903 muertes, seguidas por la diabetes mellitus con 15,218 y los tumores malignos con 12,461.

También tuvieron alta incidencia la influenza y neumonía con 5,428 defunciones, las enfermedades del hígado con 2,858 y las cerebrovasculares con 4,243, además de accidentes, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, homicidios e insuficiencia renal. Entre los hombres, las principales causas fueron las enfermedades del corazón con 27,475 defunciones, la diabetes mellitus con 15,360 y los tumores malignos con 11,217.

En este sector, además, destacan las enfermedades del hígado con 7,239 casos, los accidentes con 7,335 y las agresiones con 6,317, así como las enfermedades cerebrovasculares, las pulmonares obstructivas crónicas y la insuficiencia renal. En cuanto a la tasa bruta de defunciones registradas por cada 100,000 habitantes, Tamaulipas presentó un indicador de 164.8 muertes por cada 100 mil habitantes en el periodo enero-marzo de 2025.

Este nivel se ubica por debajo de la Ciudad de México, que registró la tasa más alta a nivel nacional con 214.3 defunciones por cada 100 mil habitantes, pero por encima de Guerrero, que presentó la cifra más baja con 78.7 defunciones por cada 100 mil habitantes. Las tasas publicadas por el INEGI corresponden a cálculos brutos, no estandarizados, y se obtuvieron con base en las estimaciones de población referidas al 15 de febrero de 2025. El panorama de mortalidad en Tamaulipas durante el inicio de 2025 se mantiene en línea con las tendencias nacionales, donde las enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente las del corazón y la diabetes mellitus, concentran la mayor carga de muertes.

A estas se suman los tumores malignos y las complicaciones respiratorias como la influenza y la neumonía, que ocupan lugares destacados en la estadística estatal. En el caso de los hombres tamaulipecos, además, las enfermedades del hígado constituyen una causa relevante de mortalidad, reflejando patrones de riesgo diferenciados frente a la población femenina. Con estos resultados, la entidad presenta un perfil epidemiológico caracterizado por la prevalencia de padecimientos crónico-degenerativos y enfermedades asociadas a complicaciones metabólicas y cardiovasculares, en concordancia con el comportamiento observado en el resto del país.

BAJAN DEFUNCIONES

Durante el primer trimestre del 2025, México reportó de manera preliminar un total de 211 mil 894 defunciones registradas, lo que representa una reducción de mil 445 muertes respecto al mismo periodo de 2024. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que de estas, 197 mil 242 fallecimientos ocurrieron efectivamente entre enero y marzo, según datos recabados por las Oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y Agencias del Ministerio Público.

POR STAFF