Choque de motos deja un lesionado en Altamira

ALTAMIRA, TAM.- Dos motociclistas colisionaron en la colonia Guadalupe Victoria de Altamira, resultando lesionado uno de los involucrados.

El otro motorista huyó del sitio antes de que llegara alguna autoridad.

El percance tuvo lugar la noche del sábado, en la calle Ayuntamiento con Niños Héroes

Uno de los vehículos involucrados es una Italika FT150 en color negro conducida por Jesús «N» mientras que de la otra unidad se desconocen datos por haberse dado a la fuga.

El responsable del hecho vial no cedió el paso a la Italika por lo que terminaron chocando en ese cruce.

El operador impactado quedó tendido en el suelo mientras que la otra persona se retiraba del lugar.

El lesionado fue valorado por paramédicos de Cruz Ámbar quienes descartaron su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del accidente pero sin intervenir.

Por Benigno Solís/La Razón