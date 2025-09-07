Cierran calle en el centro por maniobras de pesada grúa

Las labores iniciaron desde temprana hora del día en la calle Juárez, entre Carranza y Díaz Mirón.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un tramo de transitada calle de la zona centro de Tampico, fue cerrado a la circulación debido a trabajos efectuados por una pesada grúa.

El objetivo fue la colocación de aires acondicionados en una tienda comercial.

Elementos de Tránsito estuvieron en el sitio para resguardar el área.

Las maniobras generaron asombro entre las personas que pasaban por el sitio, sobre todo al ver el tamaño de la grúa.

Se trata de una grúa Liebherr de un peso total de 230 toneladas, de fabricación alemana y de modelo reciente.

Personal a cargo de la maquinaria dejó en claro que las maniobras desarrolladas fueron cien por ciento seguras.

Por. Benigno Solís/La Razón