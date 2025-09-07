Cirugía bajo riesgo: Coepris detecta falsos especialistas en Tamaulipas y prepara plataforma de verificación

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La cirugía plástica en Tamaulipas enfrenta un problema silencioso pero de alto riesgo: médicos que se hacen pasar por especialistas sin contar con la preparación ni las certificaciones necesarias para realizar procedimientos quirúrgicos. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ha confirmado la existencia de casos en la entidad y advierte que la salud de la población está en juego.

El comisionado estatal de la Coepris, Mario Rebolledo Urcadiz, reconoció que hasta el momento se han detectado al menos dos clínicas privadas, una en Matamoros y otra en Reynosa, donde se suspendieron quirófanos porque los médicos carecían de la cédula de especialidad en cirugía plástica reconstructiva. “Estamos muy vigilantes, porque lo que está apareciendo son maestrías en cirugía estética que en nuestro país no tienen validez. Ese tipo de documentos solo sirven para enseñanza, no para ejercer una especialidad médica”, señaló.

El engaño de las “maestrías”

La alerta no es menor. En distintas partes de Sudamérica este tipo de programas académicos se aceptan, pero en México carecen de reconocimiento oficial. Esto no ha impedido que algunos médicos ofrezcan sus servicios con títulos falsos o incompletos, exponiendo a pacientes a graves complicaciones de salud.

El funcionario explicó que la única forma de garantizar seguridad en procedimientos quirúrgicos es verificar que el médico cuente con tres documentos básicos: cédula profesional como médico cirujano, cédula de especialidad en cirugía plástica reconstructiva y, de ser posible, certificación emitida por el Consejo Nacional de la especialidad. “Sin eso, están usurpando funciones y cometiendo un delito”, subrayó.

La Coepris actúa con sanciones inmediatas a hospitales privados cuando se detectan estas irregularidades, mientras que las denuncias contra los médicos se turnan a la autoridad judicial. “Ya hay procesos en marcha, aunque no podemos detallar el nivel en el que se encuentran”, informó Rebolledo Urcadiz.

El problema no se limita a la cirugía plástica. Según el comisionado, también puede presentarse en otras áreas de la salud, como la odontología o la psicología, donde se ofertan servicios especializados sin contar con las credenciales oficiales.

Una plataforma para verificar especialistas

Con el fin de dar certeza a la población, la Secretaría de Salud de Tamaulipas y la Coepris trabajan en la creación de una plataforma digital que permitirá consultar qué especialistas están registrados en hospitales privados de cada municipio. La herramienta, aún en construcción, busca estar lista este mismo año.

El sistema funcionará de manera sencilla: el usuario podrá seleccionar su municipio y el hospital de interés para verificar si el especialista está acreditado.

“Queremos que las personas sepan con quién se van a atender, que no caigan en manos de promotores o clínicas que ofrecen servicios de turismo médico sin el respaldo adecuado”, explicó el comisionado.

Un problema de salud pública

Casos de cirugías mal practicadas se han reportado en distintos estados del país, muchas veces con consecuencias graves e irreversibles para los pacientes. Tamaulipas busca adelantarse con vigilancia, suspensión de clínicas irregulares y una herramienta digital que aporte transparencia.

“La única manera de que los hospitales privados ofrezcan medicina de calidad es regulándolos, revisando sus licencias y verificando que los servicios que prestan estén en condiciones legales y seguras”, concluyó Rebolledo Urcadiz.

Con esta estrategia, la autoridad sanitaria espera reducir riesgos y cerrar la puerta a falsos especialistas que ponen en peligro la vida de quienes buscan mejorar su salud o su apariencia física.

Por. Raúl López García