Delia rompe el silencio sobre el hombre que contestó la llamada de Facundo en LCDLFMX

A través de un video en su cuenta de Instagram, Delia aclaró todas las polémicas que surgieron tras la llamada con su prometido

MÉXICO.- Delia García, prometida Facundo, rompió el silencio y aclaró una de las escenas más comentadas de La Casa de los Famosos México 2025, la misteriosa voz de un hombre que contestó la llamada que le hizo el comediante hace unos días. Esto luego de que se le acusó de una supuesta infidelidad.

Recordemos que la semana pasada, durante una dinámica especial, Facundo fue premiado con una llamada telefónica tras canjear los 30 mil pesos que había ganado en la prueba de La moneda del destino. Sin embargo, en uno de los intentos, un hombre contestó el teléfono, lo que generó una ola de comentarios sobre una posible infidelidad.

Usuarios en redes sociales criticaron la situación y no solo la tacharon de estar engañando al conductor, también señalaron que fue muy fría a la hora de la llamada, pues esperaban que estuviera triste y nostálgica, pues Facundo no dejó de llorar en toda la llamada tras expresar que la extrañaba mucho.

Delia se disculpó con el público por no haber hecho de la llamada un «melodrama» como ellos esperaban | Foto: IG @deliagarcia

Delia rompe el silencio y aclara quién fue el hombre que contestó su llamada con Facundo

A través de un video en su cuenta de Instagram, Delia señaló que ella sabía que recibiría la llamada de Facundo, por lo que estaba lista desde antes. Y sobre el hombre que contestó antes que ella afirmó que no sabe quién es, sin embargo, aclaró que La Casa de los Famosos es un reality show muy grande y hay muchas personas involucradas detrás de cada escena.

“Les voy a aclarar quién era ese hombre, no tengo idea, no sé quién era (…) Quizá yo no les di la emoción que estaban esperando, simplemente estoy pasando por muchas cosas», explicó.

A su vez, se disculpó por no haber dado el «melodrama» que la gente esperaba, pues mencionó que ella no es así, y que ya escuchó varias veces la llamada y dijo no haber sido fría ni distante, pues le repitió más de una vez cuánto lo amaba y lo mucho que lo extrañaba.

Delia no quiere que alguien más cuente su historia

Finalmente, Delia indicó que decidió hablar sobre la polémica no para desmentir los dimes y diretes, sino para que nadie más cuenta su historia por ella, ya que cree que cuando hay muchas versiones de una cosa, hasta que el protagonista cuenta lo que realmente pasó, siempre se van a creer las demás.

“Si no digo lo que pasó por honor a la verdad, entonces las historias se contarán sin mi participación”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.