Es viable un proyecto en ex hospital civil de Tampico

El inmueble ubicado en la zona centro, está razonablemente bien ya que aún no está en condiciones que obliguen a su demolición

TAMPICO, TAM.- En el antiguo hospital civil de Tampico, es viable desarrollar un proyecto para que sea ocupado, previa reestructuración del mismo, consideró el Colegio de Ingenieros y Arquitectos.

Su presidente, Rafael Benavides Osorio manifestó que el inmueble ubicado en la zona centro, está razonablemente bien ya que aún no está en condiciones que obliguen a su demolición.

Fue más allá al señalar que podría utilizarse por los gobiernos estatal y municipal para instalar oficinas.

«Se puede reestructurar, hay que quitar las partes dañadas, por ejemplo de concreto, ver como está la varilla, agregar varilla y nosotros del estudio que hicimos especificamos ciertos refuerzos de acero para hacer que el edificio caiga dentro de las normas actuales», comentó.

«Incluso podría ser para asociaciones como las nuestras para que tengamos un espacio para sesionar, para reunirnos, pienso que el ponerlo de nuevo a funcionar va a representar un ahorro para el gobierno mayor que el podemos pensar que se gaste en la reestructuración», indicó.

Dijo que en su momento, a la empresa de ingeniería que preside, una dependencia federal le encargó una evaluación estructural de ese edificio.

Luego de la misma, dieron a conocer las condiciones en que se encuentra y qué hay que hacer para que el inmueble cumpla con las normas que actualmente se especifican.

El antiguo hospital civil alcanza una calificación de 2.5 en cuanto a su estado.

Por Benigno Solís/La Razón