Fuertes lluvias afectarán a estos estados del lunes 8 al jueves 11 de septiembre

Para esta semana previa a las Fiestas Patrias, las lluvias quizá den alguna tregua en varios estados, sin embargo, en otras entidades quizá no sea tan permisiva

MÉXICO.- Tanto el monzón mexicano, el frente número 2, las vaguadas en niveles medios, un canal de baja presión y divergencia, serán artífices para que esta semana haya lluvias intensas en diversas entidades de la República Mexicana. Además, las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas sobre el territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y Chiapas.

Para esta semana, diversos estados de México tendrán lluvias intensas, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

A continuación en El Heraldo de México les compartiremos el pronóstico del clima para el lunes 8 al jueves 11 de septiembre, para que tomes precauciones previo al inicio de esta semana.

Las lluvias continúan en México esta semana | Cuartoscuro

¿En dónde lloverá el lunes 8 de septiembre en México?

El monzón mexicano, en combinación con una vaguada en niveles medios de la atmósfera en el occidente del país, además de divergencia, originarán lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco, así como muy fuertes en Durango, Sinaloa, Colima y Michoacán; chubascos en Chihuahua, así como lluvias aisladas en la península de Baja California y Sonora.

Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se registrarán en los siguientes estados, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua):

Sinaloa

Colima

Michoacán

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Los chubascos con lluvias puntuales caerán en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, mientras que las temperaturas máximas de 35 a 40 °C se padecerán en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango (occidente), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Este es el panorama de lluvias para este lunes 8 de septiembre | Conagua

¿En dónde lloverá el martes 9 de septiembre en México?

El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste y occidente del país. El sistema frontal número 2 permanecerá estacionario sobre el noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional y divergencia, generarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de caída de granizo.

Para el martes 9 de septiembre se registrarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en los siguientes estados:

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes se registrarán en:

Sinaloa

Colima

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nuevo León

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Quintana Roo

Las temperaturas máximas de 35 a 40 °C se registrarán, en tanto, en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (occidente), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Para este martes, este es el panorama de lluvias en México | Conagua

¿En dónde lloverá el miércoles 10 de septiembre en México?

Para el miércoles 10 de septiembre, una nueva onda tropical se aproximará y desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur de la República Mexicana, propiciando en su recorrido lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Ante ello, el SMN a través de la Conagua, informa que habrá lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el este y sur de Oaxaca, el oeste y sur de Chiapas, mientras que las lluvias fuertes con puntuales intensas se registrarán en las siguientes entidades:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Las entidades con chubascos con lluvias puntuales fuertes se registrarán en:

Sonora

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Quintana Roo

Los estados con temperaturas máximas de 35 a 40 °C serán: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El miércoles 10 de septiembre seguirán las lluvias en México | Conagua

¿En dónde lloverá el jueves 11 de septiembre en México?

Si hablamos del jueves 11 de septiembre, un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, centro y oriente de México.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio mexicano, entidades del litoral del Pacífico, del golfo de México y la península de Yucatán.

El jueves 11 de septiembre se registrarán chubascos con puntuales | Conagua

Para ese día, jueves 11 de septiembre, se registrarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se originarán en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Tamaulipas

San Luis Potosí

Campeche

Yucatán

Las temperaturas máximas de 35 a 40 °C se padecerán en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

