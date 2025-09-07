Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil; hay 11 desaparecidos

Un hipopótamo volcó una embarcación en Costa de Marfil dejando 11 desaparecidos, entre ellos niños y un bebé.

MÉXICO.- Un día de paseo por el suroeste de Costa de Marfil, terminó en tragedia en las aguas turbias del río Sassandra, cuando un hipopótamo atacó y volcó una embarcación artesanal, dejando once personas desaparecidas, entre ellas niños, mujeres y un bebé.

Autoridades confirmaron que el ataque ocurrió cerca de la ciudad de Buyo, solo tres personas lograron sobrevivir, rescatadas con vida en medio del caos. Las autoridades mantienen la esperanza y continúan la búsqueda de las víctimas.

Este incidente ha úesto sobre la meza una amenaza muchas veces subestimada, el hipopótamo, un animal que, a pesar de su apariencia dócil y dieta vegetariana, es uno de los más letales del continente africano.

Hipopótamos acechan ríos africanos

No es un caso aislado, en abril pasado al menos 10 niños murieron en un accidente similar en una laguna cercana a Abiyán, mientras que, en 2023, siete personas, incluido un bebé de un año, fallecieron en Malawi tras el ataque de otro hipopótamo.

En tanto, en junio de 2024, una turista de Nueva Jersey perdió la vida en Zambia cuando el bote en el que viajaba fue embestido durante un safari.

En Costa de Marfil, los hipopótamos dominan los ríos, de acuerdo con un estudio de 2022 de la Universidad Nacional reveló que son la especie silvestre más involucrada en ataques a humanos, superando incluso a cocodrilos y felinos.

Se calcula que unos 500 ejemplares viven en libertad en los ríos Sassandra y Bandama, muchos de ellos cerca de comunidades ribereñas que, sin otra opción, se desplazan en botes artesanales muchas veces sobrecargados y sin medidas de seguridad.

El hipopótamo común (Hippopotamus amphibius) es el más conocido y temido, a diferencia de su pariente tímido, el hipopótamo pigmeo, mucho más pequeño y retraído, el común domina los ríos, lagos y humedales africanos, donde su presencia impone respeto.

Pese a su fama caricaturesca en cuentos infantiles, los expertos lo saben bien: el hipopótamo no es un animal para subestimar.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.