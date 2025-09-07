Identifican a red de huachicol fiscal que operaba en Tamaulipas

Tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro, y cinco ex funcionarios de la Aduana de Tampico están entre los detenidos, pero habrá más aprehensiones

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló la detención de las primeras 14 personas relacionadas con el mega decomiso de huachicol en Tampico, ocurrido en el mes de marzo.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México.

Se trata de tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro, y cinco ex funcionarios de la Aduana.

Los nombres de los detenidos son Manuel Roberto “N” quien es el vicealmirante capturado el pasado 2 de septiembre, señalado como sobrino político del ex titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán.

También se confirmó la detención del ex director de Administración del Puerto de Tampico, Francisco Javier “N”.

El resto de los detenidos fueron identificados como Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”. Carlos de Jesús “N”. Fernando Ernesto “N”, Endira Xochitl “N”. Perla Elizabeth “N”. A. Natalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Hector Manuel “N” y José “N”.

García Harfuch detalló que como parte de la investigación en la que participó la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, se identificaron depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguro por montos millonarios, lo que resultaba en congruente con el perfil de las personas investigadas”.

Como parte de esta investigación, además de los detenidos, se integró a 20 objetivos en la lista de personas bloqueadas, personas físicas y morales relacionadas directamente con la red criminal.

El Fiscal Alejandro Gertz Manero detalló que aún hay más ordenes de aprehensión pendientes por cumplir y que la investigación sigue en proceso.

Los funcionarios detallaron que el modus operandi de esta estructura de huachicol fiscal consistía en utilizar documentación apócrifa para “facilitar el traslado de combustible, con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos”.

Gertz Manero explicó que esta investigación representa un golpe histórico pues ha permitido el aseguramiento de cuentas millonarias y propiedades “en un número que no se había hecho nunca”.

Por Staff

Expreso-La Razón