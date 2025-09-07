Llega hoy Sheinbaum a Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum llega a Ciudad Victoria para presentar los avances de su administración, dentro de su recorrido nacional “La Transformación Avanza”

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega hoy domingo, al Polyforum Victoria a las 14:00 horas, en un evento público como parte de su gira nacional “La Transformación Avanza”, cuyo propósito es presentar los avances de su administración tras la emisión de su Primer Informe de Gobierno.

Acompañada del gobernador Américo Villarreal Anaya, Sheinbaum expondrá proyectos estratégicos para la entidad: la segunda línea del acueducto Vicente Guerrero–Ciudad Victoria, prioritaria para el abasto de agua; un Hospital General en Tampico y un hospital del ISSSTE en Ciudad Madero, destinadas a fortalecer la cobertura médica en la zona sur del estado.

En materia de seguridad, la presidenta dará detalles sobre la modernización de cruces internacionales, la instalación de puestos móviles de vigilancia y el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, en cooperación con autoridades estatales.

En conectividad y movilidad, presentará avances en la ampliación del Puente Internacional de Nuevo Laredo, la modernización de carreteras y puertos —Altamira y Matamoros—, y el impulso al Corredor del Golfo de México, con la meta de fortalecer el comercio exterior regional. También se informará sobre la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, para impulsar la productividad agrícola.

Tamaulipas se convierte en uno de los primeros estados que recibe a la presidenta tras su informe nacional. En días recientes, Sheinbaum ha visitado Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas el viernes, y este sábado recorrió Durango, Sonora y Nuevo León, en el marco de una gira estatal que busca “informes particulares” en cada entidad, con tres visitas por día (5–6 de septiembre) . Este tipo de encuentros refuerzan la coordinación institucional entre los gobiernos federal y estatal, además de promover la transparencia y cercanía con la ciudadanía.

