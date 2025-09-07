México inicia septiembre con 755 contagios de dengue

MÉXICO.- Debido a la notificación de 755 nuevos casos de dengue, México abrió el mes de septiembre con 8 mil 256 contagios, distribuidos en 29 diferentes estados.

El 54 por ciento de los pacientes se concentró en cinco entidades, donde Veracruz reportó el mayor número de contagios con mil 389.

En orden descendente le siguieron:

Jalisco con mil 324 casos.

Michoacán con 662 casos.

Sonora con 573 casos.

Chiapas con 473 casos.

Actualmente, ya son solo tres las entidades que se han mantenido sin contagios: Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas.

De acuerdo al panorama epidemiológico del dengue correspondiente a la semana epidemiológica 35 con corte al 01 de septiembre, de los 8 mil 256 contagios confirmados, 3 mil 994 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave. El serotipo 3 fue el que siguió presentando mayor circulación en el país.

¿Cuántas vidas ha cobrado el dengue?

En lo que va del año, se han confirmado 32 muertes por dengue, pero cabe aclarar, que desde la segunda semana de julio de 2025, en que se dio a conocer esta cifra, no se han sumado más defunciones.

Las 32 muertes se reportaron en 14 estados del país, dejando a Guerrero y Sinaloa como las entidades con mayores fallecimientos al reportar cinco de manera respectiva.

A estos, le siguieron Michoacán y Tabasco con tres defunciones por cada entidad, mientras que dos decesos se presentaron en: Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán. Por su parte con una defunción se reportaron: Guanajuato , Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.