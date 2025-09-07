MTU: el límite en transferencias electrónicas que debes establecer con los cambios que habrá el 1 de octubre

A partir del 1 de octubre se establecerá el llamado Monto Transaccional del Usuario (MTU), el cual establecerá límites en las transferencias que hagas a través de apps bancarias

MÉXICO.- A partir del 1 de octubre comenzará a implementarse el Monto Transaccional del Usuario (MTU), el cual quedó establecido en la Circular Única de Bancos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicada en el año 2024. Eso quiere decir que desde esa fecha las transferencias bancarias que haces a través de aplicaciones o de una fintech tendrán un límite, el cual tú mismo podrás establecer.

Para que sepas cuál es este límite, te compartimos la información básica en El Heraldo de México, para que tengas presente no sólo hasta cuándo tienes para establecerlo, sino también qué es lo que pasa en caso de que no lo establezcas. Te diremos también qué es el MTU y cómo es que funciona, para que no te agarren las sorpresas durante el inicio del próximo mes.

Si eres asiduo a realizar transferencias bancarias a través de aplicaciones o, como te comentamos, de alguna fintech, entonces esta información deberás tomarla en cuenta, porque los límites establecidos para realizar dichas transacciones bancarias, cambiarán completamente.

Las transferencias bancarias tendrán un límite a partir del 1 de octubre | Especial

¿Qué es el MTU?

Este concepto comenzó a ser tendencia en nuestro país al publicarse la Circular Única de Bancos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV). El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es el límite de dinero que cada persona puede transferir (desde recibir, enviar o usar en transacciones) a través de su cuenta bancaria o de una fintech. El límite será establecido de manera mensual y la medida se aplica para fortalecer la seguridad financiera, prevenir fraudes y reforzar las medidas de prevención de lavado de dinero.

¿Cuál es el límite de dinero que se podrá hacer en las transferencias bancarias?

El límite lo podrás establecer tú mismo desde la app de la institución bancaria a la que pertenezcas. Aunque hay algunos bancos que te dicen cuál es el límite máximo para transferir, tú puedes modificar esta cantidad de acuerdo a tus propias necesidades. Si la app de tu banco todavía no tiene la opción de establecer un límite, entonces tendrá hasta el 1 de octubre para implementar la opción en su aplicación.

En caso de que no establezcas un límite de transferencias bancarias tú mismo para el 31 de diciembre de 2025, será el 1 de enero del 2026 cuando el propio banco establezca ese límite de transferencias basándose en tu comportamiento financiero. El cálculo del MTU se hará de acuerdo con el perfil de cada cliente, tomando en cuenta estos factores:

Tipo de cuenta. Ya sea nivel 2, nivel 3, según el grado de identificación que presentó el usuario al abrirla.

Historial transaccional del cliente.

Riesgo que la institución financiera identifique.

Tú mismo podrás establecer el límite de las transferencias bancarias | Especial

¿Qué tengo que hacer para establecer un límite en mis transferencias bancarias?

Tus transferencias bancarias estarán, a partir del 1 de octubre, sujetas a un tope mensual, esto en caso de que seas usuario de banca digital o de una fintech. Si superas ese límite, tu banco podría pedirte información adicional, lo que funcionará para regular cuánto puedes transferir sin que el banco tenga que hacer verificaciones adicionales.

El objetivo es que, con este esquema, las autoridades financieras y bancarias encuentren un balance para facilitar las operaciones digitales de los usuarios habituales, al mismo tiempo de que se generan candados más fuertes contra movimientos inusuales o riesgosos. En caso, por ejemplo, de que tú ya hayas establecido un límite de transferencias bancarias, y quieras modificarlo, podrás hacerlo cuando quieras a través de la aplicación de tu banco.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.