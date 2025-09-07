Origen chino del progreso de El Mante

A finales del siglo XIX, un inmigrante chino llamado Wong Foon Chuck llegó a Tamaulipas y descubrió el potencial agrícola de El Mante. Fundó haciendas, introdujo maquinaria moderna y abrió camino al cultivo de arroz y caña de azúcar. Su legado perduró aun cuando las revoluciones políticas y agrarias fragmentaron sus tierras.

Con el paso del tren por la región del Mante, pronto proliferaron noticias sobre las potencialidades agrícolas de la zona. Esto motivó el arribo de un personaje que concretaría el primer proyecto de explotación agrícola bajo un criterio moderno, distinto a las formas tradicionales con las que se trabajaba la tierra y cuya productividad era muy escasa.

Se trataba de Wong Foon Chuck, quien visitó la región por primera vez en 1896, enviado por una compañía arrocera de Beamont, Texas, y a recomendación de J. A. Robinson, gerente de la compañía del Ferrocarril del Golfo.

Su misión era explorar y elaborar un reporte sobre unas tierras en la municipalidad de Quintero.

Durante su recorrido, Chuck quedó impresionado por la fertilidad del suelo, las condiciones climatológicas favorables y, sobre todo, por la existencia de cinco ríos en un radio de 20 kilómetros, lo que representaba un potencial de agua calculado en 20 mil litros por segundo. Para él, esto garantizaba el desarrollo agrícola.

Sin embargo, la empresa texana perdió interés en la compra, pues consideró que la distancia respecto al ferrocarril encarecería la producción.

Nacido en 1863 en Hay Ping, provincia de Cantón, China, Foon Chuck emigró a los doce años a Estados Unidos, en la ola de mano de obra barata demandada por ese país a finales del siglo XIX.

En San Francisco cuidó de un tío, estudió en una escuela misionera, aprendió inglés y trabajó en la hotelería. Con el tiempo emprendió su propio negocio, pero tras venderlo y trasladarse a México, se naturalizó en 1892, se casó con Cristina Vega y formó una familia de nueve hijos.

En 1899, junto con sus compatriotas Mar Show Tang y G. Chung You, adquirió 1,100 hectáreas donde fundó la hacienda del Cantón Chino, cultivando arroz y caña de azúcar.

Más tarde se asoció con empresarios como Franck B. James, Santiago Márquez y el gobernador coahuilense Miguel Cárdenas, con quienes conformó la compañía agrícola “Miguel Cárdenas y Socios”. Importó maquinaria avanzada, incluido el primer tractor de vapor de la región, y construyó ingenios para producir arroz y piloncillo.

Su sociedad con Cárdenas concluyó en 1912, pero Foon Chuck permaneció en El Mante, donde incluso impulsó un chalán en el río Guayalejo para el cruce de carga y personas.

Finalmente, en 1936 parte de sus tierras fueron fraccionadas para dotar ejidos.

Por Marvin Huerta Márquez

Expreso-La Razón