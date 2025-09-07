Reciben apoyos sociales 1.1 millones de tamaulipecos: Claudia

En este ejercicio de rendición de cuentas implementado por primera vez por un mandatario federal, la Presidenta de la República visitó la entidad

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Desde ciudad Victoria, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en Tamaulipas, al cierre de este año, 1 millón 161,351 tamaulipecos y tamaulipecas, serán beneficiarios de los programas del Bienestar, en los que se invierten 22,771 millones de pesos.

Señaló cuatro acciones que dijo, han ayudado a la transformación del país; el aumento al salario mínimo que del 2018 al 2025 registra un incremento del 135 por ciento en términos reales.

“La segunda, los programas de bienestar son derechos sociales, gracias a diputados y senadores de nuestro movimiento”; la tercera, las recuperación de la capacidad del Gobierno para hacer obra pública, que desde hace 36 años no se realizaba.

“y la cuarta, y quizás la más importante, honestidad porque los recursos salen del pueblo de México, lo que se paguen impuestos se le regresa al pueblo en programas de bienestar, en obra pública, es decir, no la corrupción”.

Detalló que en Tamaulipas 403,052 adultas y adultos mayores todas y todos los adultos de 65 y más reciben una pensión de 6200 pesos bimestrales; 28,187 personas reciben una pensión por discapacidad.

4, 869 estudiantes universitarios reciben la beca “Jóvenes escribiendo el futuro”; 103,478 adolescentes de preparatorias pública reciben la beca Benito Juárez; 36,547 niños y niñas reciben beca de primaria; 2,581 apoyos a niños y niñas de 0 a 4 años.

También 11,991 pescadores reciben el apoyo de “Bienpesca; 27,752 pequeños productores reciben el apoyo de “Producción para el bienestar”, 24,328 pequeños productores reciben fertilizantes gratuitos.

1,120 Escuelas primarias y secundarias reciben este año el apoyo de “La escuela es Nuestra”; apoyos que por primera vez también reciben 81 escuelas preparatorias del estado y 110,237 beneficiarios del programa “Leche para el bienestar”.

Apuntó que con los tres nuevos programas que se iniciaron este mismo año, 92,323 mujeres de 60 a 64 años, estarán recibiendo el apoyo pensión mujeres bienestar; 127,702 alumnos de secundaria reciben la beca “Rita Zetina” y “todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad se ven beneficiados con el programa salud Casa por Casa”.

Por. Perla Reséndez