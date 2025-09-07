¿Ruptura estratégica o real?

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

La decisión tomada por el alto mando nacional del partido Verde de contender solo por la gubernatura de Tamaulipas de 2028 constituye, sin duda, una medida riesgosa, ya que, si bien es cierto que representa una oportunidad para gobernar otra entidad, se vislumbra complicado derrotar a Morena.

Las cifras electorales lo anticipan.

Aunque cada elección es distinta, en la de senadores de 2024, por ejemplo, la fórmula del partido guinda integrada por Olga Sosa y JR obtuvo 737 mil 494 votos, en tanto que la del Tucán de Eugenio Hernández y Maki Ortiz apenas llegó a 184 mil 479, diferencia que indica el contraste entre la fuerza morenista y su aliado electoral.

Su eventual abanderada, la ex panista Maki Ortiz, ha demostrado que tiene arrastre popular, pero únicamente en Reynosa, municipio al que gobernó en dos ocasiones, en el resto de la entidad, sin embargo, los simpatizantes personales y de la agrupación resultan insuficientes para modificar el escenario.

Se antoja complicado que la aguerrida ex subsecretaria de salud del presidente Fox superara en las urnas a alguno de los probables candidatos de la 4T, como Olga Sosa, José Ramón Gómez Leal o la magistrada Tania Conteras López.

Sin la fuerza de Morena, ni la estructura y el poder político de la cuarta transformación, el PVEM se reduce a casi nada.

Si no se trata de una ruptura estratégica, con dígitos tan precarios, qué se propone el Verde al determinar que peleará sin Morena el cargo del actual mandatario ¿negociar mayores cuotas legislativas, otra gubernatura, como la de San Luis Potosí? No se tiene aún idea.

No sorprendería que, como hiciera en la pasada disputa de la senaduría del 2024, dividir otra vez al PAN y allanarle al partido que gobierna el país la continuidad por otro sexenio seis años al frente del gobierno tamaulipeco, igual que la supremacía legislativa, en la que, por cierto, el Verde carece de representatividad porque las diputadas Laura Anzaldúa, Katalina Méndez y Silvia Chávez, se mudaron a la bancada de los obradoristas.

Si el pleito no es simulado, lanzarse a la próxima competencia estatal resultaría una aventura en la que los tucanes tendrían mucho que perder y muy poco que ganar.

Hablando de otras cosas, el alcalde priista Gustavo Torres Salinas construyó durante su mandato los nuevos centros de abasto de Tampico, y su sucesor, el panista Chucho Nader, hizo lo mismo con el nuevo mercado de La Puntilla.

Pero, cuáles son los proyectos de obras de renombre de los presidentes Mónica Villarreal Anaya, Erasmo González Robledo y Armando Martínez Manríquez, aparentemente no existen.

La obra de mayor importancia para los tres municipio0s es la construcción del sistema de Movilidad Integral, el Metrobús, que conectará por ese medio a las poblaciones de Tampico, Madero y Altamira, aunque habría que aclarar que se trata de proyecto que se llevará a cabo con una aportación de 924 millones de la federación y 2 mil 600 de la iniciativa privada.

En estos momentos el proyecto se encuentra en la etapa de licitación, los trabajos se iniciarán el 2026 y concluirán el 2027 cuando se tiene programado inaugurarlos.

A futuro se tienen contemplado asimismo obras como un teleférico que uniría a Tampico con el Estado de Veracruz y el segundo piso de la avenida Hidalgo del puerto jaibo, entre otras

En ese contexto parece que los gobiernos locales en turno se dedicarán solo a darle mantenimiento a las vialidades y a mejorar la calidad de los servicios públicos.

jlhbip@gmail.com

xzx