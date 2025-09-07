Sin deberla ni temerla

En muchas ocasiones, el cliente termina desquitando su frustración con las personas equivocadas; no cometa esta lamentable equivocación

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Caminante se hallaba tranquilamente redactando sus andanzas cuando se dio cuenta de que se había quedado sin internet.

También el teléfono estaba sin línea, y en la televisión no se visualizaba ningún canal.

“Debe ser el módem” pensó, y efectivamente, la mitad las luces led del aparato estaban apagadas.

De volada llamó a su compañía proveedora (esa de las 4 letritas palíndromas) para solicitar el soporte técnico.

Luego de estar ‘pique y pique’ las opciones necesarias para entrevistarse con algún asesor, le atendió una voz femenina de manera muy educada.

En breves palabras, el vago reportero le explicó el problema que le aquejaba.

Sin embargo, la señorita al teléfono le comunicó que no iba a ser posible enviarle un técnico, pues la ‘visita’ le iba a generar un cargo de varios cientos de pesos.

Asombrado, el Caminante preguntó el porqué, si la empresa estaba obligada a dar soporte a las fallas de los usuarios (como lo reza el contrato). Fue entonces que la asesora le dijo que tenían que pasar cierto número de reportes para que, entonces sí, se le enviara un técnico a revisar en persona las posibles causas de la interrupción del servicio.

– ¿Entonces cuántos reportes tengo que poner para que vengan a checar el aparato? – preguntó molesto el Caminante

– Es al tercer reporte, señor – le respondió la asesora – Pero mire, yo le voy a dar unas instrucciones para ‘reiniciar’ el módem cuando suceda este problema y se lo resolverá al momento.

– Esta bien – dijo él – ¿qué es lo que debo hacer?

– Primero desconecte el modem del cable que va al suministro eléctrico diez segundos… luego vuélvalo a insertar, pero inmediatamente presione el botoncito de ‘reset’ que esta arriba de esos cables durante sesenta segundos y deje de oprimirlo… entonces el módem se reiniciará y la falla se corregirá… haga esto cuando ‘se caiga’ el internet – explicó detalladamente la asesora.

El Caminante puso en marcha el ‘santo remedio’ que le proporcionó la asesora y como por arte de magia el módem empezó a funcionar correctamente.

“¡Qué buen truco!” pensó y fue así como pudo corregir la falla cuando sucedía.

El problema fue, que la falla empezó a ocurrir con más frecuencia.

Volvió el Caminante a reportar la falla otras dos ocasiones y fue cuando por fin le dijeron que un técnico lo visitaría próximamente, solo que había un pequeño detalle.

– Solo tenemos fechas disponibles para dentro de cinco días – le advirtieron

– No importa señorita, pero asegúreme que vendrá dentro de cinco días – respondió el cronista urbano ya al borde de la desesperación.

Al día siguiente el ‘Pata de perro’ se disponía a ir al tianguis de la Paz a buscar algunos triques y chácharas, cuando de pronto le llamaron de la empresa cablera “para confirmar que su dirección era la correcta y que estaría ahí para recibir al técnico”.

“¡Pos no que hasta dentro de cinco días!” refunfuñó el Caminante y dio por cancelado su paseo al tianguis dominguero y confirmó que ahí estaría para recibir al empleado.

Una hora después …la mini camionetita con coloridos vivos se estacionó frente a su ‘chante’ y un técnico muy joven le hizo una seña con la mano de que ya había llegado a checar el módem.

De entrada, el Caminante se mostró un tanto irritado por la informalidad con que se maneja el sistema de llamadas, asesorías y asignación de visitas para soporte técnico.

Sin embargo, el ingeniero solo atinó a responder con una leve sonrisa.

“Ahorita vamos a ver porqué no jala ese internet, Don, no se preocupe yo no me voy de aquí hasta que la cajita esa funcione y si no, pos la reemplazamos” dijo el muchacho de manera muy amable.

Fue entonces cuando el Caminante comprendió que los empleados locales de esa empresa cablera son quienes terminan ‘pagando los platos rotos’ de la cuestionable atención que da ‘la central’ (o sea el ‘call center’ o centro de ayuda… o como se llame)

El técnico, con palabras simples y muy amablemente, le explicó al Caminante el origen de la falla y la manera en que podría erradicarse por completo. Excelente servicio, por cierto.

Apenado, el Caminante se disculpó con el muchacho, por haberlo recibido de manera un tanto hostil y lo compensó invitándole un ‘cocón’ bien helado, mientras intercambiaban impresiones.

Moraleja: siempre que algún empleado de cualquier empresa acuda a su domicilio no le haga pagar los platos rotos por la mala atención que le hayan dado por teléfono, ellos están ahí para ayudarle y no tienen la culpa de las fallas de terceras personas. Demasiada pata de perro por esta semana.

JORGE ZAMORA

EXPRESO – LA RAZÓN