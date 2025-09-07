VIDEO: Influencer causa indignación por robar y tomarse la cerveza de una tumba en Japón

Todo parece que el creador de contenido no tiene preocupación alguna de enfrentar la ley, pues algunos videos en los que se observa su mala conducta durante su viaje siguen en su perfil

JAPÓN.- El creador de contenido australiano Lochie Jones está siendo duramente criticado e incluso ha entrado en una polémica internacional tras publicar un video en el que se le ve en un cementerio de Yamanashi, Japón, tomando una cerveza que formaba parte de una ofrenda funeraria.

Pero eso no es todo, Jones también manipuló objetos sagrados de la tumba y se los colocó como si fuera un simple accesorio, lo que ha provocado una ola de críticas y llamados a las autoridades a que enfrente consecuencias legales.

Pese a la controversia, todo parece que el creador de contenido no tiene preocupación alguna de enfrentar la ley, pues algunos videos en los que se observa su mala conducta durante su viaje a Japón siguen en su perfil de Instagram, red social donde tiene poco más de mil 500 seguidores.

El influencer compartió los videos de su exploración por el cementerio de Japón en su cuenta de Instagram | Foto: IG @lochie__jones

Influencer Lochie Jones publica video profanando tumbas en Japón

En el clip, que formaba parte de su contenido bajo el hashtag #japaneserenegades, el influencer Lochie Joens aparece bebiendo la cerveza que, según las tradiciones japonesas, estaba destinada al difunto como parte de un ritual de respeto.

Además, habría tomado un sotoba, una tablilla de madera con inscripciones funerarias tradicional de Japón y por si fuera poco utilizó el objeto de manera irrespetuosa para balancearlo como si fuera un accesorio cualquiera. Antes de irse, a cambio de la cerveza dejó en la tumba un par de cigarrillos.

Ola de críticas en redes sociales

En su cuenta de Instagram, donde aún se pueden ver publicaciones relacionadas con su viaje a Japón, Jones ha recibido cientos de comentarios condenando su comportamiento. Estos son algunos de los comentarios de usuarios de todas partes del mundo, principalmente de criticando su acción:

“Es la misma ropa que llevabas cuando robaste de la tumba japonesa, profanando recuerdos y bebiendo cerveza ofrecida al difunto… esperaba que ya estuvieras en la cárcel”).

«Robaste tumbas en Yamanashi… En Japón serás castigado. Todo el mundo está llamando a la policía ahora».

“¿Sabes que podrías enfrentar hasta 10 años de prisión por profanar un cementerio y robar la ofrenda dejada en una tumba?”

«Los japoneses nunca te perdonarán la falta de respeto que has cometido. Nunca».

El influencer tomó la cerveza y se grabó frente a la tumba mientras la bebía | Foto: IG @lochie__jones

¿Podría ir a la cárcel?

En Japón, la profanación de tumbas y la sustracción de ofrendas funerarias están penadas por la ley y pueden implicar multas severas o hasta 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso. La indignación se ha extendido no solo entre ciudadanos japoneses, sino también a nivel internacional, donde internautas exigen que el influencer sea detenido y juzgado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.