VIDEO: Influencer se identifica como serpiente, camina con las manos y se arrastra por las calles

Esto es lo que sabemos del influencer que supuestamente se identifica como una serpiente y la verdad detrás de sus videos virales

JAPÓN.- ¿Te imaginas ir caminando por la calle y de pronto ver que un influencer disfrazado de serpiente y arrastrándose por el suelo se para junto a ti? Esto le pasó a un par de ciudadanos de Japón, quienes al ver la perturbadora escena, decidieron tomar distancia de esta persona, o reptil, mejor dicho.

Y es que en días recientes se ha hecho viral en TikTok el caso de Junior Caldeira, un influencer brasileño que no se identificaría como persona, sino como una serpiente y que para entrar en coherencia con lo anterior, se disfrazó de una víbora gigante para sentirse cómodo y tras ello, se arrastró por las calles como si un ejemplar de esta especie animal se tratara.

Hasta ahora se sabe que Junior Caldeira viajó hasta Japón para realizar su hazaña, misma que ha sido tomada con humor por algunos, pero que también ha dividido opiniones entre los internautas, especialmente por aquellos que lo ven como terrorífico y los que solo ven contenido viral para TikTok, aunque algunos más piden que se le respete.

Tiktoker se identificaría como víbora, se disfraza y arrastra por las calles

El video más viral del momento muestra a Junior Caldeira con un disfraz de serpiente blanca con un top de manga larga, asó como una larga cola; el look recrea las escamas de estos ejemplares y él por su parte, mueve las piernas para dar el efecto natural del movimiento del animal.

Según lo que se reporta en medios brasileños, el tiktoker se identificaría como una víbora y de ahí que haya decidido recrear el aspecto natural de este tipo de reptil para darse a conocer ante el mundo, aunque por las diferencias corporales, ¡camina con las manos, mientras arrastra su cuerpo!

Las imágenes que se han hecho virales lo muestran en el cruce de una calle, esperando a que el semáforo les dé el paso a los peatones; mientras tanto un par de transeúntes parados junto a él lo ven con desprecio y toman unos pasos de distancia. Por supuesto, también se robó miradas de otros peatones que esperaban cruzar la calle.

¿Junior Caldeira se identifica como serpiente?

Aunque en las últimas horas trascendió que Junior Caldeira se identificaría como una serpiente, la realidad es que se trata de humor y del tipo de contenido con el que se ha hecho viral en más de una ocasión, pues tan solo en TikTok acumula más 18 millones de seguidores.

Sus videos destacan por ser de humor, pero también por sus impactantes disfraces, incluyendo este de víbora, uno de mariposa, de Merlina Addams, de princesas e incluso de la hermana Hong. Por lo que no, no se identifica como una serpiente, sino que es el tipo de humor con el que conquista las redes.

Pese a ello, en redes sociales se leen comentarios y mensajes como:

Pero está haciendo trampa porque anda con las manos, en tal caso sería iguana.

Entonces si alguien la desvive argumentando que es cazador de serpientes, no tendría que tener una repercusión penal.

Hay que llevarla a control animal, una serpiente en una ciudad con gente es peligroso.

Ni mis tías que son venenosas se atrevieron a tanto.

Por eso es muy importante la salud mental.

Eso no pasaba cuando nuestros padres nos corregían como se debe.

Las serpientes no pueden transitar en un área urbana, deben ser trasladadas a un centro de vida silvestre o puesto en libertad en la selva.

Las serpientes no tienen manos.

