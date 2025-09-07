VIDEO: Mujer bajó de auto, parió a su bebé en la calle y lo abandonó ahí

El caso de un ciclista que encontró a una bebé recién nacida abandonada en las calles de la GAM continúa provocando indignación; la madre fue captada por las cámaras de seguridad, teniendo a la niña en plena vía pública

MÉXICO.- Este fin de semana un ciclista que pasaba por la calzada Misterios, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, escuchó a una bebé llorar en plena vía pública. Al detenerse, se dio cuenta que se trataba de una bebé recién nacida; incluso, se percató que no tenía mucho que acababa de nacer, quizá algunas horas.

De manera inmediata dio aviso a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX para que actuaran lo más rápido posible y se pusiera a salvo a esta pequeña, en un caso más de abandono infantil ocurrido en la capital, siendo el tercero en poco más de un mes.

Luego de revisar las cámaras de seguridad, se observa a la mujer que abandonó a esta menor en las calles de la GAM; la parió en plena vía pública al bajar rápidamente de su automóvil y la dejó a su suerte para huir en el vehículo que iba conducido por otra persona que, en algún momento del video, le da pañuelos desechables para que pudiera limpiar la sangre y la placenta desechada al momento del parto. Las autoridades capitalinas ya la buscan.

La bebé fue abandonada en la GAM unas horas después de haber llegado al mundo | SSC

El momento en que captan a mujer que abandonó a este bebé

Todo ocurre en un espacio de dos minutos. Un auto con las intermitentes encendidas, se detiene en calles de la Gustavo A. Madero y del vehículo baja una mujer vestida totalmente de negro, con una presunta urgencia, como si quisiera ir al sanitario. Acto seguido, la mujer baja su pantalón y ropa interior, se coloca en cuclillas y ahí permanece un par de minutos, durante los cuales en realidad está dando a luz a una pequeña.

Se observa cómo es que una persona le alcanza pañuelos desechables para limpiarse mientras continúa en cuclillas. A los dos minutos de haber dado a luz, la mujer sube su ropa interior, luego el pantalón y se observa que hace algunos movimientos antes de subir al automóvil y dejar ahí a la bebé en plena vía pública.

Este es el tercer caso registrado en la Ciudad de México en tan sólo un mes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que luego de ser encontrada la bebé por un ciclista que se encontraba transitando por la zona, la pequeña fue trasladada a un hospital en donde se encuentra grave, pero estable.

Así informó la SSC el hallazgo de esta bebé | SSC X.

¿Cuál es el castigo en México por abandonar a un bebé en la vía pública?

En nuestro país abandonar a un bebé en la vía pública, como sucedió recientemente en la CDMX en donde se dejaron a la deriva a un par de bebés en menos de 48 horas y en donde ahora también abandonan a una bebé recién nacida en las calles de la GAM, se considera un delito grave. El castigo dependerá del tipo de legislación que se aplique. Los marcos legales bajo ese contexto son los siguientes:

Código Penal Federal. De acuerdo al artículo 335, quien abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, sin que ello cause daño, será sancionado con 1 mes a 4 años de prisión. Además, si el responsable del abandono es el padre, madre o tutor, se retira la patria potestad o la tutela. En caso de que el abandono cause lesiones graves o la muerte del bebé, el delito se eleva al nivel correspondiente de manera automática (como homicidio o lesiones) con sanciones más severas.

Código Penal de la CDMX. Si no hay daño al bebé, se establece un castigo de 3 meses a 3 años de prisión, además de la posible pérdida de la patria potestad o tutela.

Código Penal del Estado de México. En el caso del Edomex, las penas por abandono sin daño al menor son de 6 meses a 2 años de prisión y de 30 a 300 días de multa o trabajo comunitario. En caso de que el abandono cause la muerte del bebé, el castigo aumenta de 2 a 8 años de cárcel y de 50 a 350 días de multa.

Las autoridades capitalinas informaron que ya se encuentran en la búsqueda de los padres de esta menor, para que enfrenten las consecuencias de este abandono ocurrido este fin de semana en calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXIC