VIDEO: Padres de Abelito le llevan serenata a La Casa de los Famosos México

MÉXICO.- Abelito es uno de los integrantes más queridos y el favorito de muchos para convertirse en el ganador de en La Casa de los Famosos México en esta tercera temporada y para muestra del gran apoyo que recibe la celebridad fueron sus padres quienes acudieron hasta afuera de las instalaciones a llevarle una serenata a su hijo.

Los familiares de Abelito acudieron hasta afuera de las instalaciones del reality show para apoyar a la estrella de las redes sociales y le cantaron una canción, el suceso quedó grabado y lo compartieron a través de las cuentas del creador de contenido en dónde dan a conocer todo lo que hace en La Casa de los Famosos México.

Abel y Cristina, nombre de los padres de Abelito llegaron con bocinas y micrófonos para llevar a cabo la serenata para su hijo, quien es uno de los competidores con más apoyo y cariño de los fanáticos del programa, que abiertamente han declarado que desean que se convierta en el ganador.

“Abelito mi chulo hermoso, esta bonita canción, una serenata para ti”, se escucha de parte del padre, mientras que después la mamá reafirma que le dedican el tema Cosita Linda de Elena Rose y Justin Aquiles.

Padres de Abelito le llevan serenata. Foto IG/el_abelito_oficial

¿A que se dedican los padres de Abelito?

Aunque está semana Abelito ya no está en riesgo de eliminación y solo será Aarón Mercury del Cuarto Noche quien se disputa la permanencia con Facundo, Dalílah Polanco y Shiky de Día en La Casa de los Famosos, los padres del creador de contenido acudieron a externar el apoyo para su hijo.

En La Casa de los Famosos México, Abelito dio a conocer que su familia le ha enseñado el valor del trabajo, desde que era un niño se encargó de ayudar a su padre en los negocios familiares, ya que se conoce que se desempeñaron dentro del mundo circense y también en una tienda de abarrotes.

Papás de Abelito fuera de La Casa de los Famosos. Foto IG/el_abelito_oficial

Los padres de Abelito se han presentado en diversos momentos en algunos de los programas de televisión en donde externan su apoyo al tiktoker y también piden a todos los seguidores a estar al pendiente y juntos hacerlo llegar hasta el final y convertirlo en el ganador de La Casa de los Famosos México durante esta temporada.

¿Qué canción le dedicaron a Abelito?

Si vas de copiloto

Yo voy pa’ donde sea

Pa’ la luna me anoto

Dime si te gusta la idea

‘Tá, ‘tá pegando la brisa

Y yo te estoy mirando

La vida es bella y lo estás comprobando, ey No quiero dañarlo

Llegan lo’ problemas

Y sabemos hablarlo Mi cosita linda la tengo al la’o

Hasta el aire me lo ha robao’

Con otros ojitos no he conectao’

Veo el color de los tuyos, uoh

Wow, uoh uoh uoh, uoh uoh uoh, el color de los tuyos, uoh

Wow, uoh uoh uoh, uoh uoh uoh, el color de los tuyos, uoh Shorty, tú eres mi mami

Pásame la’ foto’ contigo, que la vo’ a subir (uh-uh)

Allá en la orilla de la playa

Donde tu’ besitos dicen lo que calla’

Mi chama (mi chama), vamo’ (vamo’)

Vámono’ por margaritas, tú me dice’ ma, que lo seteamos

Por la bahía tiene casa, nos vamos pa’ La Plaza

Te enseño dónde me crie No quiero dañarlo

Llegan lo’ problemas

Y sabemos hablarlo Mi cosita linda la tengo al la’o

Hasta el aire me lo ha robao’

Con otros ojitos no he conectao’

Veo el color de los tuyos, uoh

Wow, uoh uoh uoh, uoh uoh uoh, el color de los tuyos, uoh

Wow, uoh uoh uoh, uoh uoh uoh, el color de los tuyos, uoh Mi cosita linda la tengo al la’o

Hasta el aire me lo ha robao’

Con otros ojitos no he conectao’

Veo el color de los tuyos, uoh

Wow, uoh uoh uoh, uoh uoh uoh, el color de los tuyos, uoh

Wow, uoh uoh uoh, uoh uoh uoh, el color de los tuyos, uoh

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.