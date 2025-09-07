VIDEO: Se arma la campal en cancha de futbol

Tras perder un encuentro, la oncena local armó la gresca en contra de los visitantes, quienes fueron salvajemente golpeados

MÉXICO.- La frustración por haber perdido un encuentro de futbol llevó a los jugadores de un equipo amateur a golpear de forma salvaje a sus contrincantes en cuanto el árbitro señaló el fin del partido.

Los hechos ocurrieron en la cancha de futbol rápido FutCenter Terranova, en Guadalajara, donde los integrantes del equipo identificado como Newcastle comenzaron a agredir al equipo, llamado Niupi.

En un video compartido profusamente en redes sociales, se puede ver cómo no solo los futbolistas agreden a los otros deportistas en el terreno de juego, sino que también algunos de los aficionados intervinieron en la reyerta.

“Durante la jornada vespertina de los sábados, se llevó a cabo, a las 5:40 pm, un juego entre los equipos Newcastle y Niupi, correspondiente a una jornada regular. Sabemos que en algunas ocasiones hay partidos que pueden generar una atmósfera más ríspida y complicada. como fue este el caso, aunado a que el partido se llevó a cabo, con acuerdo de los equipos, a pesar de la intensa lluvia registrada en ese horario. “El partido concluyó con una victoria de Niupi, e inmediatamente al final del encuentro, diversos jugadores de Newcastle mostraron una actitud antideportiva. llegando finalmente a agresiones físicas contra el equipo ganador”, señalaron representantes de la liga.

De acuerdo con la comunicación oficial, los jóvenes agredidos solo tuvieron cortes superficiales y contusiones, las cuales no ameritaron que fueran trasladados a nosocomios.

Expulsan a equipo de la liga

Derivado de la pelea ocurrida el pasado 6 de septiembre, la liga decidió expulsar al Newcastle de la competición y aseguró que colaborará con las autoridades locales para identificar a los responsables.

“Futcenter está cooperando al 100 % con las investigaciones correspondientes, proporcionando información de los participantes, videos y cualquier otra evidencia relevante que permita deslindar las responsabilidades de los posibles infractores. “En este caso, los hechos superan las penalizaciones internas del complejo y, hasta donde sabemos, se perseguirá a los responsables hasta las últimas consecuencias legales”, detalló.

La liga afirmó que el Newcastle será dado de baja del torneo y sus integrantes serán boletinados en otras competencias de la Perla de Occidente para evitar que se repitan estos sucesos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO