VIDEO: Se incendia subestación de CFE por caída de un rayo en Monterrey

Incendio en subestación de la CFE en Monterrey deja sin energía a miles de usuarios; autoridades atienden emergencia y trabajan para restablecer el servicio

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- La tarde de este domingo 7 de septiembre se reportó un incendio en una subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en la intersección de la avenida Pastizal y Júpiter, en el sector Barrio Estrella de Monterrey, Nuevo León.

Por este hecho se ha reportado también una movilización de cuerpos de emergencia, entre ellos Bomberos de Nuevo León, Protección Civil y personal de la propia CFE, quienes acudieron para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Los primeros informes indican que el incendio fue causado por la caída de un rayo dentro de la subestación, lo que desató una serie de chispas que culminaron en fuego, este evento ha tenido un impacto inmediato y significativo en el suministro eléctrico de la Zona Norte de Monterrey.

Hasta el momento, múltiples colonias de esta área metropolitana han reportado una interrupción total del servicio, aunque las autoridades aún no han divulgado una lista exhaustiva de las zonas afectadas, los residentes de la colonia Alianza han sido de los primeros en alzar la voz, confirmando la falta de energía en sus hogares.

¿Qué hacer durante un incendio?

Mantén la calma y evalúa el tamaño del fuego.

Corta suministros, apaga la energía eléctrica y cierra las llaves de paso del gas si es posible y seguro hacerlo.

Usa un extintor, si el fuego es pequeño y es posible, utiliza un extintor.

Sofoca el fuego, para fuegos de aceite o grasa en un sartén, coloca la tapa para retirar el oxígeno.

igue las rutas de escape y salidas de emergencia, sin detenerte a recoger objetos personales.

Si hay humo, agáchate o arrástrate cerca del suelo para evitar la inhalación de gases tóxicos.

Cubre tu nariz y boca con un pañuelo o trapo húmedo.

No uses los ascensores, ya que pueden fallar o llevarte al fuego.

Si las salidas están bloqueadas, sube a la azotea y mantén la puerta abierta para que el humo no se acumule.

En caso de quedar atrapado, cierra la puerta, bloquea la entrada de humo usando trapos o toallas mojadas en las rendijas. Llama al 911 e informa tu ubicación para que puedan auxiliarte.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.