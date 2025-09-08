Analizan instalar un tercer puente peatonal por el Aeropuerto

Ya son tres las zonas en las que se analiza la posibilidad de colocar pasos elevados para transeúntes

TAMPICO, TAM.- En la carretera Tampico-Mante, también se realizaron estudios hidráulicos para determinar si es factible instalar un puente peatonal.

Personal de una empresa especializada en esos proyectos estuvo trabajando el lunes en esa área.

Ya son tres las zonas en las que se analiza la posibilidad de colocar pasos elevados para transeúntes, expresó Edgar Treviño, presidente de la comisión de Movilidad en el cabildo porteño.

Dijo que el punto exacto es bajando el distribuidor vial del aeropuerto, frente al hotel Hampton Inn.

Señaló que ese proyecto se uniría a los otros dos que se contemplan para la avenida Hidalgo, uno de los cuales estaría a la altura de Cinepolis y el otro frente a lo que será Chedraui Selecto.

«Esto es para mejorar la seguridad del peatón, tener una movilidad más segura, se requieren otros dos a la altura de Cinepolis y en el sitio donde está la tienda las Novedades», comentó.

«El objetivo es garantizar la seguridad de quienes caminan por ahí, de los colonos que viven cerca, no solo de la colonia Tancol, a veces usuarios del mismo aeropuerto para no pagar el taxi de cruzan y con maletas se exponen al pasar corriendo, se están haciendo los estudios para los tres posibles proyectos», detalló.

