Desaparece “Don Tacho” Hernández en Victoria; su familia pide ayuda para localizarlo

Familiares de Anastacio “Tacho” Hernández Martínez viven momentos de angustia y preocupación, luego de que esta mañana el hombre salió de su domicilio con maletas y hasta el momento se desconoce su paradero.
“Tacho” es una persona con una condición mental que lo hace comportarse como un niño. No es violento ni representa peligro, pero su familia teme por su seguridad, especialmente ante la posibilidad de que se desoriente o se vea en riesgo por la calle.
Los familiares informaron que ya han recorrido la Colonia Vamos Tamaulipas y otros puntos cercanos, buscando pistas sobre su ubicación, pero hasta ahora no han tenido éxito. Por ello, hacen un llamado urgente a la comunidad para que, en caso de verlo, se comuniquen de inmediato con ellos.
Los números de contacto son:
• 834 100 81 86, Leocadia Hernández
• 834 180 2676, Juan Hernández
La familia pide además que esta información se comparta ampliamente en redes sociales y entre vecinos, con la esperanza de que la colaboración ciudadana permita localizar a “Tacho” sano y salvo.
Por Raúl López García