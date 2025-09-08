Frente Frío número 2 traerá fuertes lluvias a estos estados mañana martes 9 de septiembre

Este martes 9 de septiembre de 2025, el frente frío número 2 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Debido a la interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, el frente frío traerá fuertes lluvias a 4 estados del país. En Tamaulipas y San Luis Potosí se esperan lluvias muy fuertes; en Nuevo León las previsiones son de lluvias fuertes, mientras que en Coahuila se esperan chubascos.

De acuerdo con el SMN, todas las lluvias podrían venir acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en dichos estados.

El monzón traerá lluvias muy fuertes a Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán

Asimismo, el SMN refiere que en en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán se prevén lluvias muy fuertes a causa del monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del país, lo cual también originará lluvias fuertes en Durango, chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California. Todas las precipitaciones vendrán acompañadas con descargas eléctricas.

Por otra parte, la onda tropical número 31 se desplazará sobre el sureste de la República Mexicana, y en interacción con divergencia y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como lluvias fuertes en Quintana Roo.

Se esperan más de 40 grados en Baja California y Sonora

Además, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, junto con divergencia, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del territorio nacional, y con posible caída de granizo en el centro de la República Mexicana, de acuerdo con las previsiones del SMN.

Mientras tanto, el ambiente caluroso a muy caluroso continuará en estados del norte del territorio mexicano, entidades del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán. En algunas zonas de Baja California y Sonora, las temperaturas podrían rebasar los 40 grados centígrados.

CON INFORMACIÒN DE EL HERALDO DE MÉXICO