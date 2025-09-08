Garantizan potabilidad del agua

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), Fernando García Fuentes, afirmó que el agua que reciben los hogares de Ciudad Victoria es potable, segura y cumple con los parámetros de calidad que establece la Norma Oficial Mexicana.

El funcionario explicó que el líquido es sometido a un proceso de potabilización en la planta del organismo, donde se aplican métodos de cloración que aseguran la eliminación de agentes nocivos. Además, destacó que se realizan análisis constantes para verificar que el suministro mantenga los niveles adecuados de cloro residual, lo que garantiza que sea inocuo para la salud de la población.

“El agua que llega a los hogares de la capital está debidamente tratada, garantizamos que cumple con los parámetros de seguridad y calidad que marca la ley”, señaló García Fuentes, al subrayar que este esfuerzo forma parte de la responsabilidad social del organismo.

El titular de la Comapa añadió que se reforzarán los procesos de supervisión en la potabilización con el propósito de mantener un servicio eficiente y confiable.

“Queremos que los victorenses tengan la certeza de que el agua que reciben es segura, de calidad y que cumple con todas las disposiciones oficiales”, reiteró.

Con estas acciones, la Comapa busca dar certidumbre a las familias de Victoria, en un contexto en el que la calidad y disponibilidad del agua se han convertido en uno de los temas más sensibles para la población.

Por. Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN