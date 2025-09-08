Hallan cuerpo flotando a la altura del paso El Chachalaco

PUEBLO VIEJO, VER.- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado flotando la tarde de este lunes en aguas del Golfo de México, a la altura de la escollera sur del lado de Pueblo Viejo, Veracruz.

El finado tenía aproximadamente 40 años de edad y según los primeros reportes ya presentaba estado de rigidez, siendo visualizado junto a las rocas de la escollera, por lo que un pescador procedió a atarlo para que no fuera arrastrado por la corriente.

De inmediato se dio aviso a personal de la Capitanía Regional de Puerto para que se realizara la extracción y el cadáver fuera llevado a la altura del paso de lanchas El Chachalaco del lado veracruzano.

También se reportó la situación a la Fiscalía General del estado de Veracruz para que se diera fe del cuerpo sin vida, y sin inicien las investigaciones a fin de tratar de identificarlo y esclarecer la forma en que terminó en el agua.

POR OTILIO NÚÑEZ