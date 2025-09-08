Lluvias causan estragos en Tampico

En el interior de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un árbol se desplomó en un área verde.

TAMPICO, TAM.- Un árbol caído, un automóvil arrastrado por la corriente, entre otros estragos, generaron las lluvias que se presentaron durante la madrugada del lunes.

Además de las precipitaciones pluviales, también hubo fuerte actividad eléctrica.

Parte del mismo terminó sobre una vialidad por lo que personal de la máxima casa de estudios colocó conos en la arteria para advertir a los automovilistas.

En la colonia Jesús Elías Piña, un automóvil fue arrastrado por la intensa corriente que se formó en una calle.

El agua se llevó a lo largo de varios metros el coche Volkswagen Ventó en color amarillo con gris con matrícula de Nuevo León.

Por Benigno Solís/La Razón