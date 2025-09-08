Los Ángeles Azules encabezarán el Grito de Independencia en Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La celebración del Grito de Independencia en Ciudad Victoria contará este año con la participación estelar del grupo musical Los Ángeles Azules, como parte de la programación oficial impulsada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas.

La presentación, programada para la noche del 15 de septiembre en la Plaza Juárez, forma parte de las actividades conmemorativas por las fiestas patrias que tradicionalmente reúnen a miles de asistentes en la capital del estado.

El anuncio fue realizado por autoridades estatales como parte de la estrategia de promoción cultural y recreativa que acompaña al festejo cívico, y que este año tendrá un énfasis especial en la música popular para fomentar la participación familiar y el ambiente festivo.

En otro tema, también se adelantaron preparativos relacionados con la Feria Tamaulipas 2025, prevista para el mes de octubre. Se informó que el evento se encuentra en una etapa avanzada de planeación y que incluirá un cartel renovado con actividades culturales, artísticas y gastronómicas, así como la presencia de un estado invitado, cuya propuesta incluirá muestras de artesanía y cocina tradicional.

La información completa será dada a conocer en una próxima rueda de prensa, donde se detallarán los atractivos que formarán parte de esta edición, con el objetivo de superar la afluencia y el impacto económico de años anteriores.

Por. Antonio H. Mandujano