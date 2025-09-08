México registró 177 homicidios dolosos el fin de semana

El informe del SESNSP establece que en los primeros 7 días de septiembre han sido asesinadas 415 personas, para un promedio de 59.2 casos por día.

El estado de Michoacán se ubicó como la entidad más violenta durante el pasado fin de semana, al registrar 15 asesinatos, de un total de 177 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con los datos compilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre el viernes 5 y el domingo 7 de septiembre, Baja California y Guanajuato se ubicaron en segundo lugar, en materia de violencia letal, con 14 personas asesinadas; seguidos de Chihuahua y el Estado de México, con 12 homicidios dolosos, por entidad.

En Guerrero y Morelos se cometieron 10 asesinatos, por entidad, en este periodo, seguidos de Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz en donde se reportaron 9 homicidios dolosos.

El reporte Informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, del SESNSP, se estableció que en la Ciudad de México hubo 8 casos el pasado fin de semana, y en Colima fueron 7 asesinatos.

En Jalisco fueron 6 casos; mientras que en Oaxaca y Tabasco fueron asesinadas 5 personas, en Tlaxcala fueron 4 homicidios dolosos y 3 en Hidalgo, durante el fin de semana. El informe del Secretariado Ejecutivo establece que en los primeros 7 días de septiembre han sido asesinadas 415 personas, para un promedio de 59.2 casos por día.

