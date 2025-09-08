Mujer se desmaya en la laguna del carpintero

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una mujer se desmayó la noche del domingo, cuando se encontraba en el área de la laguna del Carpintero, en Tampico.

Al parecer, la fémina sufrió una descompensación metálica.

La afectada estaba en un evento cuando de pronto comenzó a sentirse mal.

Posteriormente se desmayó, lo que alarmó a quienes la acompañaban.

Los primeros en llegar fueron los Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas quienes valoraron a la mujer.

Una ambulancia particular arribó al sitio para trasladarla a un hospital.

Por. Benigno Solís/La Razón