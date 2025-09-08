Peso Pluma es el primer embajador mexicano de la Semana de la Moda en Nueva York

El cantante de música mexicana sigue cosechando éxitos y ahora hace historia en el terreno de la moda al consagrarse como uno de los embajadores del CFDA

Peso Pluma es una de las estrellas de la música regional que sigue cosechando éxitos en su carrera, pero ahora hace historia en el terreno de la moda al convertirse en el primer mexicano nombrado embajador del CFDA (Consejo de Diseñadores de Moda de EE. UU.) para la Semana de la Moda en Nueva York 2025.

El evento en el que dará inicio oficial a la temporada Primavera/Verano 2026 y en el que además participarán celebridades de la talla de Thom Browne, Michael Kors y Anna Sui, ahí estará Peso Pluma, el cantante mexicano reconocido en todo el mundo por cantar corridos tumbados.

Pero eso no es todo, Peso Pluma formará parte del programa NYFW Live, que estará encargado de transmitir desfiles desde el Rockefeller Center entre el 11 y el 16 de septiembre, razón por la que el joven mexicano de 26 años ahora está en boca de todos.

Peso Pluma hace historia

Para muchos esta noticia sobre Peso Pluma es realmente importante ya que no solo impulsa su carrera musical, además lo posiciona como referente de moda global y lleva el nombre de México a otra categoría, puesto que se conoce que la Semana de la Moda de Nueva York 2025 es uno de los eventos más prestigiosos del mundo.

Hasta el momento lo único que ha mencionado el cantante de corridos tumbados es una publicación en sus redes sociales en donde hace oficial el anuncio con una fotografía de Billboard en donde se menciona dicho nombramiento, pero no ha otorgado mayores detalles al respecto.

Peso Pluma en NYFW

Lo que pasará con Peso Pluma es que será la imagen de la NYFW, esto según el comunicado oficial del CFDA y estará al lado de personas importantes de la moda, de igual forma que permitirá al cantante de corridos tumbados conectar con una audiencia internacional y sobre todo representar a México y a la comunidad latina que han apoyado su carrera.

Es importante recordar que Peso Pluma es uno de los artistas mexicanos originarios de Guadalajara, Jalisco, esta no sería la primera vez que tiene presencia en la NYFW, ya que a principios de 2025 asistió al desfile de la colección otoño-invierno del diseñador Thom Browne.

Así como se conoce que el famoso continúa con su carrera musical dentro y fuera de México en donde cuenta con millones de seguidores que están al pendiente de sus lanzamientos, y que día a día suman millones de reproducciones a las canciones que aparecen en algunas de sus plataformas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO