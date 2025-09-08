Pide Alcalde de Altamira investigar presunto uso político de despensas

Armando Martínez llamó a la ciudadanía a no dejarse presionar y recordó que los recursos públicos, como las despensas, están destinados a apoyar a los sectores más vulnerables

ALTAMIRA, TAM.- El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, anunció que se llevará a cabo una investigación ante posibles irregularidades en la distribución de despensas del Gobierno del Estado, luego de recibir reportes sobre su presunto uso con fines electorales en el municipio.

Detalló que recibió información que apunta a prácticas indebidas por parte de operadores del programa, quienes presuntamente estarían condicionando la entrega de apoyos a cambio de respaldo político en la elección de comités seccionales.

“Nos informaban que las están utilizando de manera equivocada. Yo quiero invitar a los que manejan este programa a que no comprometan al señor gobernador utilizando las despensas con fines de las elecciones”.

El alcalde llamó a la ciudadanía a no dejarse presionar y recordó que los recursos públicos, como las despensas, están destinados a apoyar a los sectores más vulnerables, especialmente a adultos mayores, y deben entregarse sin distinción de partido.

“No se dejen presionar. La repartición de despensas se da sin distingo de partido alguno. Eso de obligarlos a votar o amenazarlos con borrarlos de las listas si no lo hacen son viejas prácticas que no deben volver”.

Martínez Manríquez adelantó que se revisarán los hechos ocurridos en Altamira y, de confirmarse las anomalías, presentará un informe al gobernador del estado para que se tomen las medidas correspondientes.

“Vamos a pedir que se investigue, fue aquí en Altamira. Primero debemos saber qué sucedió realmente y si se llega a comprobar el mal uso de ese recurso, yo le presentaré al señor gobernador ese informe, y entonces él decidirá qué se debe hacer”.

El Presidente Municipal subrayó que no se permitirá el regreso de prácticas políticas del pasado, especialmente en programas sociales que deben mantenerse ajenos a cualquier interés electoral.

Por Óscar Figueroa

La Razón