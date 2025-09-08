Presidencia de Altamira tendrá domo y clima con 4.8 millones de pesos

El objetivo es modernizar las instalaciones y ofrecer a la ciudadanía un espacio para eventos libre de las inclemencias del tiempo.

ALTAMIRA, TAM.- La Presidencia Municipal de Altamira tendrá un nuevo domo, así como un sistema de climatización. La inversión para el proyecto, que ya se encuentra en marcha, asciende a 4.8 millones de pesos.

​El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, informó que la obra se financia con un ahorro del Programa de Obra 2025.

​El funcionario confirmó que el Cabildo aprobó el proyecto en su última sesión y destacó que con esta mejora los ciudadanos podrán asistir a eventos en la Presidencia sin preocuparse por el clima.

​»Hubo una economía en el programa anual y en la sesión anterior, se decidió que ese ahorro en el programa de obra se destinara para la modernización de la presidencia. Se va a instalar un domo y climas para toda la presidencia, todos los pasillos van a tener clima y se podrán hacer eventos en el interior sin ningún problema», explicó el secretario.

Por Óscar Figueroa

La Razón