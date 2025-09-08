Presidencia de Altamira tendrá domo y clima con 4.8 millones de pesos

ALTAMIRA, TAM.- La Presidencia Municipal de Altamira tendrá un nuevo domo, así como un sistema de climatización. La inversión para el proyecto, que ya se encuentra en marcha, asciende a 4.8 millones de pesos.
El objetivo es modernizar las instalaciones y ofrecer a la ciudadanía un espacio para eventos libre de las inclemencias del tiempo.
El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, informó que la obra se financia con un ahorro del Programa de Obra 2025.
El funcionario confirmó que el Cabildo aprobó el proyecto en su última sesión y destacó que con esta mejora los ciudadanos podrán asistir a eventos en la Presidencia sin preocuparse por el clima.
»Hubo una economía en el programa anual y en la sesión anterior, se decidió que ese ahorro en el programa de obra se destinara para la modernización de la presidencia. Se va a instalar un domo y climas para toda la presidencia, todos los pasillos van a tener clima y se podrán hacer eventos en el interior sin ningún problema», explicó el secretario.
Por Óscar Figueroa
La Razón