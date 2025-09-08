Realizan ceremonia en Playa Miramar en honor a Yemayá, diosa del mar

CIUDAD MADERO, TAM.- Un grupo de santeros llevó a cabo una ceremonia en Playa Miramar para rendir tributo a Yemayá, reconocida dentro de la religión yoruba como la diosa del mar.

Moshe Marduk, Mago Ceremonial comparte que este ritual forma parte de las tradiciones de la santería, práctica de origen africano que honra a los Orishas.

“Es un agradecimiento a Yemayá, madre de la vida y protectora de las aguas”, señalaron los organizadores.

Durante el acto, las ofrendas fueron presentadas en la orilla del mar y se utilizaron caracoles para llamar a la deidad. Los asistentes entonaron cantos y portaron vestimentas características en colores brillantes, en señal de respeto y devoción.

De acuerdo con los practicantes, la ceremonia no tiene relación con actividades satánicas, como suele pensarse erróneamente. “La santería es una religión de agradecimiento y equilibrio con la naturaleza”, afirmaron.

Playa Miramar fue elegida por su conexión simbólica con el agua y el mar, considerados sagrados dentro de la cosmovisión yoruba. El evento concluyó con rezos y expresiones de gratitud a la diosa, en un ambiente de espiritualidad y respeto.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón