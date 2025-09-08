Señalan al técnico de Cruz Azul de hacer trampa en una carrera atlética

Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul, fue señalado en redes sociales de no completar una carrera atlética de 10 kilómetros.

El actual técnico del Cruz Azul, Nicolás Larcamón, no se pudo alejar de los reflectores durante el fin de semana de la fecha FIFA, pero no por su participación en la Liga MX, sino por haber disputado una carrera de 10 kilómetros en el Bosque de Chapultepec.

Larcamón decidió utilizar su fin de semana libre para disputar una carrera de 10 kilómetros. El entrenador presumió en sus redes sociales la medalla que se obtiene, reservada para los competidores que llegan a la meta.

Sin embargo, de acuerdo a información del evento en donde se podían consultar las estadísticas de los competidores con solo colocar su número de participante, el chip que portaba el estratega de Cruz Azul no registró el pase por todas las zonas de cronometraje, por lo que sus tiempos finales generaron dudas.

Esta situación desató diversos comentarios en las redes sociales, desde quienes calificaron a Larcamón de poco honesto hasta tramposo.

Hasta ahora, Nicolás Larcamón, estratega argentino, no ha aclarado lo sucedido.

¿Cuándo es el siguiente partido de Cruz Azul?

Cruz Azul, a diferencia de otros equipos como América y Chivas, no tuvieron encuentros amistosos durante el fin de semana.

La Máquina regresará a la actividad el sábado 13 de septiembre en la octava jornada del Apertura 2025 enfrentando al Pachuca.

El equipo se encuentra en la tercera posición de la clasificación con 17 puntos, la misma cantidad que el América y uno menos que el Monterrey tratando de retomar el ritmo, así como dejar atrás el mal sabor de boca de lo sucedido en la Leagues Cup 2025.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR