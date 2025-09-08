Tamaulipas enfrentará días lluviosos durante la semana: SMN

El SMN llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que Tamaulipas enfrentará varios días de lluvias de consideración a lo largo de esta semana, derivado del frente frío número 2 que permanecerá estacionario sobre el noreste de México.

El fenómeno, en interacción con un canal de baja presión y condiciones de divergencia en la atmósfera, favorecerá chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes en el estado, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, el inicio de semana será el más intenso, y es que desde hoy lunes se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en el oriente de Tamaulipas, lo que representa riesgo de encharcamientos y crecimiento repentino de arroyos.

El martes las precipitaciones continuarán, alcanzando niveles fuertes a muy fuertes (de 50 a 75 mm).

Para el miércoles se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en distintas regiones del estado, acompañadas de descargas eléctricas y vientos que podrían superar los 60 km/h, particularmente en el norte y centro.

Mientras que el jueves, el panorama será similar: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm), con especial atención en municipios de la frontera y el sur de Tamaulipas, donde los aguaceros suelen complicar la movilidad y la operación de carreteras.

La autoridad meteorológica destacó que estas condiciones no solo se concentrarán en la frontera y la zona conurbada del sur, sino también en regiones del altiplano y la zona centro.

El SMN llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h en municipios como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, San Fernando y Ciudad Victoria.

Las precipitaciones, aunque representan riesgo, también llegan como un respiro para el sector agropecuario y para el sistema de presas de Tamaulipas, que atraviesan niveles bajos de almacenamiento.

Por. Antonio H. Mandujano