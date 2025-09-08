VIDEO: Autobús quiso ganarle al tren y fue embestido en EdoMex

En el video que circula en redes sociales se observa que el autobús intentó ganarle el paso al ferrocarril, pero fue embestido

Un ferrocarril embistió a un camión de pasajeros que le quiso ganar el paso en la carretera Atlacomulco-Maravatío, en el Estado de México, lo que dejó al menos 8 personas muertas y 45 más heridas.

Tras el accidente, autoridades llegaron al lugar para atender a las personas heridas.

Así fue el choque en Atlacomulco

En un video que circula en redes sociales se observa que el camión de doble piso, de la línea Herradura de Plata, está detenido frente a las vías del ferrocarril, pero en cuanto puede avanzar, lo hace sin importar que el ferrocarril se acercaba a la zona.

Derivado del tránsito intenso que había en la zona, el autobús no pudo avanzar rápido y fue embestido por el ferrocarril.

En la grabación se observa que el tren lo golpea y lo parte por la mitad, para posteriormente arrastrarlo varios metros.

Fatal accidente en Atlacomulco. Un autobús de la empresa Herradura de Plata intenta ganarle el paso al tren y es arrollado. Al menos 8 pasajeros muertos y 45 lesionados, es el reporte de las autoridades. Ocurrió sobre la carretera Atlacomulco–El Oro, en el Estado de México. pic.twitter.com/jt0TYDOwLd — Enrique Sánchez (@enriquereporte) September 8, 2025

Civiles ayudaron a heridos

En otro video que circula en redes sociales, se observa que grupos de personas se acercaron a la zona del accidente para intentar ayudar a los pasajeros que estaban atrapados dentro del camión.

Además, el accidente habría provocado que al menos dos autos más salieran con daños.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR