VIDEO: Bad Bunny sufre accidente dando un concierto en Puerto Rico

Fue grabado en cámara el momento en el que el famoso cantante de música urbana sufrió una fuerte lesión al brincar en una de sus presentaciones

Bad Bunny sigue con sus presentaciones en su natal Puerto Rico y aunque la mayor parte de los conciertos han sido espectaculares para el ‘Conejo malo’ y sus fanáticos, ahora circula en redes sociales un accidente que sufrió en pleno evento en vivo y el incómodo momento para el artista.

Fue la usuaria de TikTok @rosa.pilatestx, quien captó el instante exacto en que Bad Bunny sufrió una lesión en las rodillas, esto durante el concierto en el que el famoso cantante estuvo brincando sobre el escenario durante una de sus presentaciones en Puerto Rico.

Tras el accidente del cantante y por lo que se ve en el video, Bad Bunny se retiró cojeando del escenario y ha dejado a varios de los usuarios de redes sociales preocupados por su estado de salud y por lo que sucederá con los próximos eventos en Puerto Rico, lugar en donde hasta el momento se realizan sus shows.

¿Cuál es el estado de salud de Bad Bunny?

En sus cuentas oficiales en redes sociales Bad Bunny no ha mencionado que esta lesión se intensificara o tuviera estragos fuertes en su salud, por lo que tampoco se sabe si se suspenderán los conciertos que aún tiene programados para Puerto Rico, por lo que el accidente podría haber sido leve para la estrella de la música urbana y no interferir en su trabajo.

Bad Bunny genera desde dinero, turismo hasta imagen positiva de la isla que lo vio nacer y hace que todo el mundo quiera viajar a Puerto Rico para disfrutar de su residencia No Me Quiero ir de Aquí, que hace en el Coliseo José Miguel Agrelot, para disfrutar de la música del ‘Conejo malo’.

¿Qué famosos han sido invitados a la residencia de Bad Bunny?

Es importante destacar que además a esta serie de conciertos que hace Bad Bunny en Puerto Rico además de acudir miles de fanáticos, también se ha convertido en un espacio en el que convergen invitados especiales, entre los que han figurado son Penélope Cruz, Javier Bardem, Belinda, Austin Butler, Juanes, Jon Hamm y Ricky Martin, solo por mencionar algunos.

Otra de las cosas es que Bad Bunny se tomará un descanso antes de sus próximos compromisos musicales tras culminar con la residencia, pero también se conoce que llevará pronto su música a diversos países del mundo, aunque no se sabe si será Estados Unidos uno de estos, ya que argumentó no tener interés en hacerlo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO