VIDEO: Emiliano Aguilar dice estar cansado de las mentiras de su padre Pepe Aguilar

Pepe Aguilar volvió a hablar del distanciamiento que tiene con su hijo mayor, Emiliano, pero sus declaraciones despertaron la molestia del rapero

¡Se volvió a encender el pleito! Emiliano Aguilar reaparició en redes sociales para responderle a su padre, Pepe Aguilar, luego de que el cantante ofreció una entrevista a Pepe Garza en la que habló del distanciamiento que tienen desde hace más de dos años y los ataque que el rapero lanzó en contrata de la dinastía desde hace un par de semanas.

En sus recientes declaraciones Pepe Aguilar dio a conocer que Emiliano se convirtió en papá de una segunda niña, algo que el rapero había mantenido en secreto, pero también habló de la mala relación que tienen y que en palabras del intérprete de regional mexicano, sería porque su primogénito simplemente no quiere hablarle.

«No me habla porque él no quiere, el cabr**. O sea, no me ha hablado en dos años, el güey»,mencionó el hijo de Flor Silvestre a Pepe Garza.

A horas de que estas palabras se volvieran virales en redes sociales, su hijo mayor publicó un video de varios minutos asegurando que está cansado de las mentiras de Pepe y que las cosas no son como él las ha querido pintar. Agregó que no es que él no le quiera hablar a su padre, sino que el líder de la Dinastía Aguilar no ha dado pie para que eso ocurra.

Emiliano Aguilar responde a Pepe Aguilar tras decir que el rapero no le quiere hablar

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Emiliano Aguilar publicó un video en el que contó su verdad dobre el distanciamiento con su padre, donde sentenció: “La neta ya estoy harto de que diga que yo soy quien no lo busco, así que te voy a refrescar la memoria, papá”.

En sus declaraciones, el rapero recordó que en más de una ocasión Pepe Aguilar ha hablado de él en entrevistas, mismas en las que dice que no se hablan porque su hijo es quien no quiere, aunque la realidad es otra.

Ahora que se conoce la versión de Emiliano detalló que por muchos años buscó a su padre por mensaje, pues siempre le enviaba mensajes y videos de los trabajos que hacía en plomería o un simple “buenos días”, pero que el cantante de Por Mujeres Como Tú nunca respondió.

“Nunca me respondía. De vez en cuando, cada semana y media, cada dos semanas. Entonces yo le mandaba videos de mis trabajos que hacía en construcción, ya sea hacer una zanja, cambiar un baño, no sé, encontrar una pipa, que tenemos que excavar machín (…) cualquier cosa que estábamos haciendo en construcción y plomería”, dijo.

Tras esta aclaración lanzó la pregunta a los fans de si de verdad piensan que alguna vez contestó. Hasta que un día, se cansó de buscarlo para cuidar y procurar su salud mental antes de seguir siendo ignorado por su progenitor. Asimismo, esta decisión la tomó por seguir cuidando de su familia.

“La neta sí duele, sí duele esa madre y gachamente. Por más pinche que me vean acá, esa madre sí duele, la neta y a parte ese bato no tiene ningún derecho de hablar de mi hija en el internet; ni la conoces, carnal”, mencionó.

Cabe destacar que cuando Pepe Aguilar ha hablado sobre el distanciamiento que tiene con su hijo Emiliano, también saca a la luz que por culpa de estas diferencias, él no ha tenido la oportunidad de conocer a su nieta. Aunque en sus recientes declaraciones con Pepe Garza, agregó que ya son dos nietas y no una sola, y que se enteró del nacimiento de la última por terceras personas.

En su video, el rapero insistió en que se siente “harto” de que su padre diga que “todo” es su culpa, cuando en el fondo hay toda una historia que hoy se cuenta por primera vez. Finalmente, el rapero le agradeció a los fans por el apoyo que ha recibido.

“Si me quieren creer gracias y si no, pues sigan en la mentira. No voy a dejar que me levanten falsos. Pronto viene nueva música para que vean ellos qué rollo”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO