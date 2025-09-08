VIDEO: Ladrón entró a robar a una casa y al huir dejó su identificación

La víctima explicó que el ladrón actuó al menos con otras tres personas, pero dejó un “regalo” que lo delató con su identificación

¡De no creerse! Un ladrón aparentemente con poca experiencia se volvió tema de conversación a nivel mundial luego de dejarse al descubierto, pues en plena escena del crímen dejó su cartera con todo y credencial de identificación, algo que lo delató como responsable de los hechos.

Fue la víctima quien encontró la identificación del ladrón, contra quien estaba dispuesto a poner una denuncia para que por fin las autoridades lo ponga tras las rejas, ya que según contó el afectado a Bolivisión, el sujeto es conocido entre los vecinos por sus actos delictivos.

Tan solo en su caso, esta es la tercera vez que malhechores ingresaron a su hogar para apropiarse de pertenencias de valor e incluso de uso diario. De acuerdo con la misma televisora, los hechos ocurrieron en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero el caso ya es viral en redes sociales.

Ladrón de casas se delata al dejar su identificación; la víctima lo denuncia

Un hombre que por seguridad evitó dar su nombre, pero que se identificó como la víctima del atraco, explicó que cuando ingresó a su hogar y se percató del robo también se encontró con algunas pertenencias que no eran suyas, sino del ladrón que poco antes se había llevado un par de artículos de cocina.

“Encontré su carnet, su billetera, su plata, 8 pesos había y un bote con alcohol y su mariguana, su pantalón”, dijo ante las cámaras de televisión.

La policía llegó, pero no hizo nada pese a identificarse al responsable, acusa víctima de robo

La identificación abandonada por parte del ladrón no fue la única pista que la víctima tenía para dar con el responsable, pues asegura que el implicado es famoso entre los vecinos por sus actos delictivos.

“Es conocido por aquí”, dijo antes de ir a denunciar a la policía.

Al ser cuestionado por el reportero sobre si la policía había ayudado a la víctima tras el robo, el hombre aseguró que aunque una patrulla llegó, nada pudieron hacer. Ante ello, tras la entrevista aseguró que se tomaría un momento para ir a presentar una denuncia formal para que su caso sea tomado en serio. “Vino (una patrulla), pero como siempre los policías no dicen nada, parecen no tener ni importancia la gente para eso”.

Por último, lamentó que la inseguridad esté tan latente en la zona y además de mencionar que tan sólo él ha sido víctima de robo en tres ocasiones, hay otros vecinos que también sufren de las consecuencias de la falta de seguridad.

“No hay respeto y no puede ir ni a comprar a la tienda”, mencionó antes de agregar que el ladrón identificado no trabaja solo: “Yo creo que unos 3 o más deben ser porque esa cocina está pesada”.

Luego de que el caso se volvió viral en redes sociales, los comentarios de los internautas se dividieron entre los que tomaron con humor la identificación del ladrón y los que cuestionaron esta versión, asegurando que la identificación podría corresponder a alguna otra víctima de robo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO